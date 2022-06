Paul Kreindl lieferte Meisterstück ab

Kostbarkeiten aus dem 18. Jahrhundert bilden die Möblierung der Sakristei der Barmherzigen Brüder in deren Klosterkirche in der Taborstraße in Wien (2. Bezirk). Dass diese nun in neuem Glanz erstrahlen und für die nächsten Jahrzehnte fit sind, ist dem Kremser Fachmann Paul Kreindl – bekannt als Restaurator Paul – zu verdanken.

Kürzlich konnten die Arbeiten, die im April 2021 begonnen wurden und rund 1.000 Arbeitsstunden umfassten, abgeschlossen werden – rechtzeitig zum 400-jährigen Jubiläum der Klosterkirche, zu dem es nun ein Jahr lang verschiedene Veranstaltungen geben wird.

Besondere Prachtstücke sind die Möbel der Sakristei der Klosterkirche der Barmherzigen Brüder im 2. Bezirk in Wien. Der Kremser Fachmann Paul Kreindl führte die Generalsanierung der aus dem 18. Jahrhundert stammenden Schränke durch. Foto: privat

Die Sakristei-Schränke mit zahlreichen detailreichen Intarsien (Einlegearbeiten), die der Kremser fachgerecht restaurierte, stammen der Überlieferung nach vom Barmherzigen Bruder Frater Sophronius Siegenbrock aus der Zeit um 1730. „Es war alles Handarbeit“, blickt Kreindl auf seine Tätigkeit in Wien zurück. „Wir haben originale Techniken und auch Materialien verwendet, und es ist schön, dass wir mit unserer Arbeit zum Erhalt dieser beeindruckenden Möbelstücke beitragen konnten.“

Für Kreindl, der im Zuge seiner früheren Tätigkeit schon an ähnlich umfangreichen Arbeiten mitgewirkt hat und seit 20 Jahren selbstständig ist, war das Projekt in Wien der erste Großauftrag als Selbstständiger. Der Unternehmer (zwei Mitarbeiter) betreibt neben der Restaurationstätigkeit an seinem Firmenstandort in der Unteren Landstraße 40 auch einen Handel mit Antiquitäten.

„Ich liebe besondere Herausforderungen“, hofft er nach dem Erfolg in Wien auf weitere spannende Aufträge. „Ich bin von alten Möbeln fasziniert. Ich habe Achtung vor der Nachhaltigkeit, auf die man früher Wert gelegt und solche Stücke über Generationen hinweg weitergegeben hat.“

