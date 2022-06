Willi Langer: Bass mit Bodenhaftung

Der 1960 geborene Willi Langer besuchte die HTL in Krems. Mit Hannes Treiber gründete er die Band Zenit. Später studierte er Jazz-Bass am Konservatorium in Wien und wurde Mitglied des Orchesters der Vereinigten Bühnen Wien. Zurzeit spielt er regelmäßig Konzerte mit Künstlern wie Alexander Goebel und Dennis Jale. Mit Stefanie Werger steht er beim Donauinselfest auf der Bühne, und Ende Juni hat er einige Konzerte mit Count Basic in Liechtenstein. Im Juli und August ist er beim Musical „Grease“ in Amstetten mit dabei.