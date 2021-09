„Gleiches Recht für alle“ fordern Lukas und Benjamin Aigner, die Betreiber der Event- stage im Gewerbepark Krems. In einem Schreiben an Stadtchef Reinhard Resch kritisieren sie, dass sie als Kremser Betrieb mit rund 30 Bediensteten (und Betroffene der 2G-Regel) rund 50.000 Euro jährlich an Lustbarkeitsabgabe abführen müssen.

Andererseits habe das Wachauer Volksfest „unter der fahrlässigen 3G-Regel“, von dem vor allem auswärtige Betriebe profitiert hätten, 60.000 Euro Subvention bekommen habe. „Wir erwarten uns, dass unser Betrieb und alle anderen Kremser Vereine und Gewerbetreibenden dieselbe Begünstigung erhalten!“

Generell fordern die Jungunternehmer eine „dauerhafte Reduktion/Abschaffung der Lustbarkeitsabgabe“, wie das in vielen anderen Städten und Gemeinden bereits der Fall sei. „Diese Abgabe ist überholt!“

Das „aufklärende Gespräch“, das die Aigners im Mail fordern, kommt zustande. Bürgermeister Reinhard Resch sagte zu, sie zu einem Gespräch einzuladen, „um ihnen die Beweggründe zur einmaligen (!) Unterstützung des Volksfestes zu erläutern“.

Zur Kritik an den unterschiedlichen Zutrittskontrollen (3G beim Volksfest, 2G in der Nachtgastronomie) stellt Magistratsjurist Hannes Zimmermann fest: „Es handelt sich um eine bundesrechtliche Bestimmung und somit um keine im Einflussbereich der Bezirksverwaltungsbehörde stehende Entscheidung.“