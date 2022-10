Zores in der SPÖ: Resch brach Wort - Entschuldigung per Whatsapp

Eine WhatsApp-Nachricht mit brisantem Inhalt fand den Weg zur NÖN. Es ist ein Entschuldigungsschreiben von Bürgermeister Reinhard Resch an Cornel Prejban, der bei der Gemeinderatswahl vor rund einem Monat auf Listenplatz 20 für die SPÖ kandidierte.

Der frühere ÖVP-Mandatar zieht trotz 114 Vorzugsstimmen – der Stadtchef selbst sammelte nur fünf mehr – nicht in den Gemeinderat ein, weil Resch die 17 Mandate seiner Partei nach Listenplatzierung vergab. Und das, obwohl es im Vorfeld offensichtlich eine Zusicherung an Prejban gab, wie aus der Nachricht hervorgeht. „Es tut mir so leid, dass ich dich so enttäuschen musste. Und mein Wort nicht gehalten habe. Dein massiver Ärger ist mehr als nachvollziehbar.“

Bemerkenswert: Resch versuchte offensichtlich, im Nachhinein bei seinen eigenen Leuten zu intervenieren: „Meine intensiven Versuche zwei Personen – die in unserer Liste vor dir gereiht waren – zu überzeugen und dazu zu bewegen, dass sie ihr Mandat zurücklegen und erst später in den Gemeinderat einziehen, sind fehlgeschlagen.“

Gezeichnet ist die Nachricht „mit freundlichen Grüßen Reinhard“. Weder Resch noch Prejban wollten in der Sache eine Stellungnahme abgeben.

