Es gab zwar bereits Anmeldungen und nach den Ferien sollte es eigentlich losgehen, doch inzwischen steht fest: Der Start des Gymnasiums der International School Krems (ISK) wird sich verzögern.

„Der Schulstart mit September 2018 war deshalb unmöglich, weil die notwendigen Bescheide vom Landesschulrat in der kurzen Zeit nicht fertiggestellt werden konnten“, teilte der designierte Schulleiter Heinz Krammerstorfer auf Anfrage der NÖN mit.

Wir haben die Eltern schon bei der Anmeldung informiert, dass der Schulstart eventuell erst 2019 stattfinden wird.“ Heinz Krammerstorfer, designierter Schulleiter

Aufgrund dieser Rechtsunsicherheit habe man die Eltern der Schüler schon bei der Anmeldung darüber informiert, „dass der Schulstart eventuell erst 2019 stattfinden würde und sie sich an einem anderen Gymnasium erstanmelden sollten“, erklärt Krammerstorfer: „Dies wurde auch so umgesetzt, und alle Abgänger der Volksschule haben auch einen Platz an einer Kremser AHS gefunden.“

Das Gymnasium der privaten „International School Krems“ wurde im Jänner im Beisein der damaligen Bildungslandesrätin Barbara Schwarz und des NÖ Bildungsdirektors Johann Heuras der Öffentlichkeit präsentiert. Es ist als Fortsetzung der seit September 2016 bestehenden zweisprachigen katholischen Privatvolksschule gedacht und wird vorerst ebenfalls auf dem Campus der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule in der Mitterau untergebracht sein. Baumaßnahmen in den Ferien sollen die räumlichen Voraussetzungen dafür schaffen.

Besonderheit der „International School Krems“: Neben deutschsprachigen Lehrkräften ist im Unterricht auch ein „Native Speaker“ anwesend, sodass die Schüler auf natürliche Weise beide Sprachen erlernen. Wie die Volksschule soll auch das Gymnasium als echte Ganztagsschule geführt werden.