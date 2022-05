Vorfreude auf Premiere beim Musicalsommer in Winzendorf

Werbung Arbeit mit Verantwortung Anzeige Montageprofi sichert Europas Straßen

„Es ist super spannend zu sehen, wie das Stück Leben eingehaucht bekommt“, erzählt Günther Fiala. Der Kremser Komponist und Logopäde steckt mitten in den Proben für den Musicalsommer in Winzendorf, wo am 3. Juni seine Komposition „Romeo & Julia – Aufbruch in eine neue Welt“ Premiere feiert.

Fiala, der bereits mehrere Kompositionswettbewerbe gewonnen hat, schuf das Werk gemeinsam mit Autor und Produzent Benedikt Karasek. „Wir haben versucht, einen modernen Blick auf den Stoff zu werfen, indem wir Julias Entwicklung mehr in den Vordergrund stellen“, schildert Fiala und fügt hinzu: „Unsere Geschichte endet auch nicht so wie das Shakespeare-Original.“

Auch die Musik enthalte moderne Elemente: „Manches erinnert an Renaissance- oder Barockmusik, aber mit modernen Rhythmen. Mir war wichtig, dass das Publikum mit dem einen oder anderen Ohrwurm aus der Show rausgeht.“

Bis jetzt seien die Rückmeldungen sehr gut, berichtet Fiala, der schon auf die Reaktionen des Publikums gespannt ist. Was ihn besonders freut, ist, dass heuer auch Intendantin Marika Lichter auf der Bühne im Steinbruch mit dabei sein wird: Sie spielt die Amme und singt eine der wenigen Balladen im Stück.

