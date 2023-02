Kremser Budget: Einigkeit mit Abstrichen

So schwer die Geburt war, so einig waren sich schließlich die Entscheidungsträger beim Budgetbeschluss der Stadt Krems für das Jahr 2023. 171 Tage nach der Gemeinderatswahl am 4. September 2022 segnete der Gemeinderat in seiner Sitzung am gestrigen Mittwoch den 80 Millionen Euro schweren Voranschlag ab. Zustimmung gab es wie bereits im Vorfeld signalisiert (die NÖN berichtete) neben der Bürgermeisterpartei SPÖ von der Volkspartei, der KLS, den NEOS in Krems (NiK) und der MFG. Ein Nein gab es von der FPÖ und Grünen-Solist Markus Schwarz.

ÖVP verteilte SPÖ-Parteizeitung

Vizebürgermeister Florian Kamleitner (ÖVP) sorgte mit einer skurrilen Aktion für Aufsehen. Foto: Martin Kalchhauser

Für Aufsehen sorgte im Zuge seiner Budgetrede im Gemeinderat ÖVP-Vizebürgermeister Florian Kamleitner, der Exemplare des „Stadtkuriers“ von seinem Mitstreiter Hans-Peter Pressler an die Fraktionen und Medienvertreter verteilen ließ. In der SPÖ-Parteizeitung hatte Bürgermeister Reinhard Resch im August des Vorjahres eine Liste seiner zukünftigen Vorhaben präsentiert. Kamleitner wollte mit der Aktion veranschaulichen, welche der genannten Projekte, etwa die Anbindung der B 3 an die Utzstraße oder die Schaffung einer Stadtbahn, keine Berücksichtigung im Budget fanden. „Wir blicken wehmütig auf das, was alles nicht kommt“, sagte der ÖVP-Chef am Tag nach der Gemeinderatssitzung bei der traditionellen Budget-Pressekonferenz. Dass seine Fraktion dem Voranschlag trotzdem zustimmte, argumentierte Kamleitner mit ihrer Unterstützung des geplanten Neubaus der Badearena.

Eiszeit zwischen SPÖ und ÖVP

Resch kommentierte die Show-Einlage im Gemeinderat nur knapp: „Dass nicht alles, was verschriftlicht worden ist, eins-zu-eins umgesetzt wird, liegt bei dem massiven Schuldenabbau auf der Hand.“ Sein Verhältnis zu Kamleitner bezeichnete der Stadtchef als „sehr professionell“, ließ aber durchblicken, dass sich zuletzt immer größere Gräben zur Volkspartei auftaten. In einer Rückschau auf die Entwicklung des Schuldenstandes der Stadt sprach Resch davon, dass die Zusammenarbeit mit der ÖVP „damals sehr gut funktionierte“. Anfang der 2010er-Jahre stieg Krems im parteiübergreifenden Konsens stark auf die Schuldenbremse, nachdem das Minus bis dahin auf rund 150 Millionen Euro angewachsen war.

Schulden auf Tiefststand

Heute stellt sich die Lage ganz anders dar. Resch gelang es in seiner mittlerweile zehnjährigen Ära als Bürgermeister, die Stadtfinanzen zu sanieren. Der Schuldenstand soll 2023 auf rund 34 Millionen Euro sinken, was der niedrigste Wert „seit Jahrzehnten“ sei, wie Finanzstadtrat Helmut Mayer (SPÖ) betonte. Bis zum Ende der Legislaturperiode sollen die Schulden trotz des 38 Millionen Euro teuren Neubaus der Badearena nicht mehr als 50 Millionen Euro betragen. Resch wies in seiner Budgetrede darauf hin, dass „in den letzten Jahren großartige Arbeit geleistet“ worden sei und erinnerte einmal mehr daran, dass Krems im Ranking der zukunftsfähigsten Bezirke und Statutarstädte Österreichs drei Mal in Folge Platz eins belegte. „Das ist keine Kleinigkeit und ein Erfolg von uns allen.“

Stadt investiert über 100 Millionen Euro

Insgesamt plant die Stadt für heuer mit einem Plus von rund sieben Millionen Euro. Die wichtigsten Investitionen im laufenden Jahr seinen der Neubau der Neustifter Brücke im Industriegebiet, die letzte Phase der Ringstraßensanierung und der Ausbau erneuerbarer Energieträger, so Resch. Insgesamt belaufen sich die Kosten für die auf dem Plan stehenden Vorhaben auf knapp 21 Millionen Euro. Bis 2027 sollen mehr als 100 Millionen Euro in die Entwicklung der Stadt fließen. Größte Brocken sind neben dem neuen Bad und Investitionen in Kanal und Straße die Errichtung des „Campus Rehberg“, der Neubau des Kindergartens in Weinzierl und Hochwasserschutzmaßnahmen.

