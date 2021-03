Als das Coronavirus eine in unseren Breitengraden noch weitgehend unbekannte Krankheit war, preschte FPÖ-Stadträtin Susanne Rosenkranz mit einem Dringlichkeitsantrag im Gemeinderat vor. Ganz nach freiheitlichem Grunddenken forderte sie eine Bürgerbefragung jener Kremser, die durch den Bauboom im Bereich Am Steindl direkt betroffen sind. Die Antworten sollten in ein bereits vor der Sitzung am 29. Jänner 2020 beschlossenes Mobilitätskonzept einfließen.

Über ein Jahr verging, das plötzlich so gering anmutende Problem der Verbauung in einer der exklusivsten Kremser Lagen rückte in den Hintergrund. Erst jetzt kommt wieder etwas Bewegung in die Debatte, die von der „Interessensgemeinschaft der Bewohner am Steindl/Langenloiserberg“ forciert wird. Für alle, die nach so langer Zeit nicht mehr wissen, worum es den Anrainern geht: In den kommenden Monaten und Jahren sollen in besagtem Bereich über 100 Wohneinheiten mit Tiefgaragen entstehen. Die Bürgerinitiative spricht von einer Verdopplung der Einwohnerzahl und befürchtet ein Verkehrschaos.

"Ohne Maßnahmen gravierende Verkehrsprobleme"

Die von Rosenkranz lancierte Befragung fand Anfang März ihren Abschluss. Die Auswertung der Ergebnisse läuft. Der Bürgerinitiative kann es mittlerweile aber nicht mehr schnell genug gehen. Schon im Frühsommer sollen in der Weingartensiedlung die ersten 60 Wohneinheiten übergeben werden. „Spätestens dann werden sich ohne Maßnahmen gravierende Verkehrsprobleme ergeben“, teilt die Initiative per Aussendung mit. Obfrau Mathilde Prantz betont gegenüber der NÖN, dass man die Projekte nicht verhindern wolle, sondern lediglich eine gesunde Gesamtplanung fordere. Eine konkrete Liste an Vorschlägen für einzelne Straßenabschnitte, die in das Mobilitätskonzept einfließen sollen, wurde vorgelegt.

Der Gemeinderat wird wohl schon in seiner Sitzung am kommenden Mittwoch darüber debattieren.