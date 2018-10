Seit nun schon sechs Jahren lenkt Reinhard Resch (SPÖ) als Bürgermeister die Geschicke der Stadt Krems. In Zeiten, wo die Suche nach Aufmerksamkeit die politische Bühne beherrscht, stellt der 63-Jährige seit jeher einen Gegenpol dar.

Reinhard Resch | Michaela Sommer

Resch ist kein Mann der großen Worte, sondern vielmehr ein ruhiger, gewissenhafter Arbeiter, der zwar stets den Konsens mit den anderen Parteien sucht, bei Bedarf aber dennoch klare Kante bewahrt.

Vielleicht sind es gerade diese Eigenschaften einer einzelnen Person, die Krems zu einer SPÖ-Insel machen. Denn während die Sozialdemokraten auf Bundesebene noch immer versuchen, sich mit ihrer Oppositionsrolle zu arrangieren, hat Resch seine SPÖ bei der Gemeinderatswahl am 15. Oktober 2017 beinahe zur absoluten Mehrheit geführt.

Ein Jahr nach seiner Wiederwahl ist sein Standing in Krems noch einmal gewachsen. Das zeigen auch die Kommentare der anderen Parteispitzen zu Reschs Wirken im ersten Jahr seiner zweiten Amtszeit. Misstöne? Fehlanzeige.

Die NÖN nahm das „einjährige“ Amtsjubiläum zum Anlass für ein großes Interview mit dem Stadtchef.

NÖN: Nach mittlerweile sechs Jahren im Amt: Macht die Arbeit noch immer Spaß?

Reinhard Resch: Ich bin nach wie vor mit großer Freude dabei, weil ich das Gefühl habe, es hat sich in den letzten Jahren viel bewegt. Und ich bin jetzt als Bürgermeister auch sattelfest.

Was konnten Sie konkret im ersten Jahr seit der Wiederwahl erreichen?

Das Erste, was wir gemacht haben, war eine Bestandsaufnahme der ganzen laufenden Projekte und eine Priorisierung der Vorhaben. Durch die Neuaufstellung im personellen Bereich ist viel gelungen. Man sieht auch schon die Auswirkungen davon, etwa gelungene Veranstaltungen – ich denke da an die 300-Jahr-Veranstaltungen zum Kremser Schmidt. Außerdem gibt es erstmals in der Geschichte der Stadt Krems eine Bildungsstrategie. Im Bereich Stadtmarketing sind wir schon dabei, eine Geschäftsführung auszuschreiben. Das Feuerwehrhaus Krems-Süd ist auf Schiene, der Teilbebauungsplan, der das neue Rotkreuzhaus betrifft, ist beschlossen. Das „Mega-Projekt“ des Gefahrenzonenplans wurde in Rekordzeit umgesetzt. Auch die neue Stadtbus-Ausschreibung ist draußen. Es ist in vielen Bereichen etwas auf den Boden gebracht worden.

„Es hat sich ganz was Großes getan“

Wie ist die Arbeit ohne absolute Mehrheit und ohne fixen Koalitionspartner?

Dass die Arbeit unter diesen Verhältnissen schwieriger wird, war von Anfang an meine Einschätzung. Und sie ist auch komplexer geworden. Das bedeutet einfach viel mehr Gesprächs- und Vorbereitungsarbeit.

Vor der Wahl 2017 haben Sie gesagt, es gebe bei den Parkplätzen Optimierungsbedarf. Was hat sich seit diesem Versprechen getan?

Es hat sich ganz was Großes getan. Das gesamte Mobilitätskonzept wird neu aufgestellt, auch mit massivster Bürgerbeteiligung. Es kann also jeder Bürger via Internet oder unserer Homepage aktiv mitarbeiten. Wir schauen uns in den nächsten Monaten das Mobilitätsverhalten der Kremser genau an. Daraus werden wir unsere Schlüsse ziehen. Unabhängig davon arbeitet der Verkehrsstadtrat gemeinsam mit Experten schon am Thema Parkplätze. Und von der Behördenseite wird auch aktiv dran gearbeitet.

Was ist da Ihr Wunsch?

Der Bürgermeister kann sich was wünschen, aber da ist entscheidend, das in Übereinstimmung mit dem Land NÖ mitzudenken. Kleinigkeiten wie das Handyparken sind schon verbessert worden, und es werden auch in Zukunft ein paar kleinere Dinge, die sinnvoll sind, geändert. Aber die nächsten Monate erarbeiten wir einmal das neue Konzept, dessen Ergebnisse warten wir ab. Je mehr sich beteiligen, desto mehr Wünsche können einfließen.

Wieder ein Konzept …

Die Konzepte, die wir bisher erarbeitet haben, werden auch Schritt für Schritt umgesetzt. Wenn ich nicht weiß, wo das Ziel ist, dann wird der Weg extrem schwer. Es geht nicht alles auf einmal. Dass wir Schritt für Schritt arbeiten, das ist eine Struktur und eine Prozessqualität, die jetzt neu ist.

„Wir werden genau darauf achten, dass wir das Projekt Badearena in dieser Legislaturperiode sehr weit vorantreiben“

Sie haben 2017 versprochen, sich für Tempo 40 vor der Rehberger Volksschule einzusetzen. Wieso hat sich seitdem nichts getan?

Wir haben vor Kurzem bei einem Termin besprochen, dass wir im Rahmen des Projekts „Gemeinsam sicher“ die Situationen vor allen Schulen en bloc einmal anschauen. Tempo 40 ist nach wie vor ein Thema, es geht aber auch darum, mit der Polizei zu besprechen, wo und wann Schulwegsicherungen stattfinden, welche baulichen Maßnahmen und welche Beschränkungen sinnvoll sind.

Ist die aktuelle Sport-Infrastruktur einer Stadt wie Krems würdig?

Wir haben über 90 Sportvereine, rund 60 davon mit Nachwuchsarbeit. Und wir haben auch sehr viele Sportstätten, von denen einige sicher sanierungsbedürftig sind und weiterentwickelt gehören. Beim Projekt Sportmeile wird das alles aufgearbeitet. Die Gesamtkonzeption liegt bis Ende April vor.

Die Infrastruktur im Sepp-Doll-Stadion ist seit 30 Jahren im Großen und Ganzen unverändert. Sind hier Verbesserungen geplant?

Es wird aktuell sicher nicht den großen Umbau geben. Das ist in den nächsten drei Jahren nicht geplant oder budgetiert. Bereiche wie Flutlicht, Tonanlage und Notausgänge haben aber Priorität.

Welches Projekt ist Ihnen für die Zukunft am wichtigsten?

Wir werden genau darauf achten, dass wir das Projekt Badearena in dieser Legislaturperiode sehr weit vorantreiben. Es kann frühestens nächstes Jahr ein Architekturwettbewerb stattfinden. Bis zum Ende der Periode muss der Baubeginn da sein.

Sie wurden in der Vergangenheit immer wieder mal als Minister-Kandidat gehandelt. Jetzt, wo die SPÖ nicht mehr in der Regierung sitzt: Bereuen Sie es, nicht in die Bundespolitik gegangen zu sein?

Es geht mir so gut, ich bereue es nicht einmal ein kleines bisschen. Im jetzigen Leben ist das auch kein Thema mehr.

Zuletzt gab es Gerüchte und Spekulationen um Ihren Gesundheitszustand. Sind Sie fit?

Gegenfrage: Schaue ich gesund aus?

Da lassen wir uns auf keine Spekulationen ein …

Ich fühle mich fit. Ich bin gesund! Wir sind nicht in den USA, ich kann aber gerne ein ärztliches Attest vorlegen (lacht).

Werden Sie 2022 noch einmal antreten?

Wenn es mir gesundheitlich gut geht, ja. Ich gehe davon aus.