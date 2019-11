Die Zukunft der Innenstädte war bei der Citytagung der Consultingfirma RegioPlan Thema. Renommierte Experten aus der Branche diskutierten einen Tag lang die Bedürfnisse des Handels und des Konsumenten, aber auch, was überhaupt machbar ist.

Die NÖN begleitete eine vierköpfige Kremser Delegation, bestehend aus Stadtmarketing-Geschäftsführer Alfred Pech, Kaufmannschafts-Obmann Ulf Elser, Wirtschaftskammer-Obmann Thomas Hagmann und Kremser-Bank-Direktor Christian Hager, zum Event in die Wiener Albert Hall.

Was interessiert einen Bankdirektor an einer Citytagung?

Für Pech, Elser und Hagmann, der mit seiner Konditorei selbst in der Kremser Innenstadt vertreten ist, liegt der Grund der Exkursion auf der Hand. Die Innenstadt ist ihr Hauptbetätigungsfeld. Was aber interessiert einen Bankdirektor an einer Citytagung?

Christian Hager ist nicht nur Chef der Kremser Bank, sondern auch Geschäftsführer ihrer Tochter, der SK-Immobilien GesmbH, ihres Zeichens Eigentümerin der bald größten Leerstandsfläche der Kremser Innenstadt.

Die Rede ist von der Müller-Filiale in der Oberen Landstraße, die am 13. November zusperren wird ( die NÖN berichtete, siehe hier ). Ein Projekt für die Nachnutzung der bald freien Fläche ist im Laufen, eine „große Lösung“ mit der benachbarten ehemaligen Libro-Geschäftsfläche, wird angestrebt.

„Es ist besser, in die Handelszone zu investieren, weil kein Handel bedeutet auch weniger Einnahmen durch Parkgebühren.“Wolfgang Richter, Geschäftsführer des Veranstalters RegioPlan

Die Kremser Innenstadt und ihr Kampf gegen die Leerstände sind durch die Schließung von Müller aktueller denn je. Auch wenn sich die Allheillösung in Wien nicht fand: Bei einem Thema waren sich die Fachleute einig. Parkgebühren verschrecken Kunden. Wolfgang Richter, Geschäftsführer des Veranstalters RegioPlan und einer der anerkanntesten Branchenkenner, nennt sie „Eintrittsgebühren“ und sagt: „Es ist besser, in die Handelszone zu investieren, weil kein Handel bedeutet auch weniger Einnahmen durch Parkgebühren.“

Richter rechnet vor: „Eine mittelgroße Handelszone bringt der Gemeinde circa 2,5 Millionen Euro pro Jahr. Ein Stellplatz bringt 1.500 Euro jährlich an Kurzparkgebühren.“ Seine Lösung: Parken bis zu drei Stunden soll gratis sein. Zur Info: Parken in der Grünen Zone kostet in Krems 50 Cent pro Stunde, in der Blauen Zone einen Euro. Die Stadt lukriert jährlich zwischen 1,2 und 1,4 Millionen Euro mit den Parkgebühren.

In die Verantwortung nimmt Richter die Politik aber nicht nur beim Thema Parken. Es reiche nicht, lediglich Infrastruktur zu schaffen und Bebauung zu erlauben. „Die Politik muss Kern-Handelszonen definieren, aber auch strategisch wichtige Liegenschaften ankaufen.“ Der zentrale Appell Richters an die Handelstreibenden: „Emotionen schaffen, denn dann ist der Preis nicht mehr so wichtig. Und Citybesucher als Gäste behandeln. Sie wollen so wie jeder Mensch gewürdigt, umschwärmt und überrascht werden.“