„Das Feeling einer Durchgangspassage muss ebenso fallen wie die alte Bezeichnung.“ Das waren die Worte von Julian Seidl, Geschäftsführer des Einkaufszentrums Steinertor, bei der Präsentation des neuen Konzepts für den Shopping-Tempel. Vorgestellt wurde dabei auch gleich der neue Name: Kaffa & Kommii.

Der ist nun aber noch vor dem Eröffnungswochenende am 12. und 13. April schon wieder Geschichte. Warum zogen Seidl und Sebastian Streibel, der mit seiner Werbeagentur Ideenladen den Namen vorschlug, die Reißleine?

„Offiziell war es nur ein Arbeitstitel“

„Mit der Mieterstruktur, die wir jetzt haben, ist dieses Marktplatz-Thema eher unpassend. Offiziell war Kaffa & Kommii nur ein Arbeitstitel“, sagt Seidl jetzt. Und das, obwohl die Positionierung der Marke Kaffa & Kommii bereits mit Feuereifer betrieben wurde – unter anderem mit einem eigenen Logo und als Veranstalter des Kremser Musikfrühlings mit Hansi Hinterseer und Wolfgang Ambros.

Dass die Öffentlichkeit nichts mit dem Namen – Kaffa ist die Mundart-Version des Wortes „kaufen“ und Kommii eine alte Bezeichnung für Handelsgehilfen oder kaufmännische Angestellte – anfangen konnte, glaubt Seidl nicht. „Er ist sehr gut angenommen worden.“ Dennoch sei es so, dass die Leute auch zum Hofbräu am Steinertor immer noch Brauhof sagen. „Und so ist es auch beim EKZ Steinertor. Deswegen wird es weiter so heißen.“

Ganz aufgeben möchte Seidl Kaffa & Kommii aber nicht. Der Sohn von Immobilien-Investor Othmar Seidl will in der Schwedengasse einen Wochenmarkt mit wechselnden Themenschwerpunkten unter dem Namen implementieren. „Ich kann mir da einen italienischen Delikatessenmarkt, aber auch einen Töpfermarkt vorstellen. Wir sind da aber erst in der Planungsphase.“