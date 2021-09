Zwei Schwestern haben sich am Wachauer Volksfest mit dem Coronavirus infiziert, das bestätigte das Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig am Donnerstagnachmittag der NÖN. Dass sich noch vier weitere Personen im Kremser Stadtpark mit Corona angesteckt haben, wie in einem Online-Bericht der "Kronen Zeitung" zu lesen war, sei hingegen derzeit noch nicht sicher.

Eingefangen haben sich die beiden Kremserinnen das Virus bei einem Wiener, der mit ihnen gemeinsam das Volksfest besucht hat. Alle drei Betroffenen gaben gegenüber den Gesundheitsbehörden an, keine weiteren Kontakte auf dem Großevent gehabt zu haben. Wobei Kontakt in diesem Fall so definiert sei, dass man sich "zumindest 15 bis 20 Minuten in einem Abstand von ein bis zwei Meter" befinde, heißt es aus dem Büro der Gesundheitslandesrätin. Sorgen vor einer unkontrollierten Verbreitung müsse man sich demnach nicht machen.