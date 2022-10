Kremser EVN-Heizkraftwerk: Bau in der Finalphase

Die Bauarbeiten am Heizkraftwerk Krems gehen sind genau im Plan und gehen bereits in die finale Phase. Im Frühjahr 2023 ist die Inbetriebnahme geplant.

Großeinsatz für Schwerlastkräne

Während im Inneren des Heizhauses noch die Fertigstellung der elektrotechnischen Installationen und des Rohrbaus erfolgen, konnten die letzten großen Außenanlagen am Standort errichtet werden. Neben einem Pufferspeicher mit stolzen 22 Metern Höhe wurde nun auch die Fernwärmeanschlussleitung mittels Kran an ihre Endpositionen verhoben.

Pufferspeicher fängt Spitzen ab

„Der Pufferspeicher hat ein Fassungsvermögen von 230 Kubikmetern und ermöglicht im Betrieb des Heizkraftwerks einen Ausgleich zwischen der Wärmeproduktion und Schwankungen im Verbrauch", erläutert EVN-Sprecher Stefan Zach. "Das bedeutet, dass er in Kombination mit dem großen Wärmespeicher in Theiß dafür sorgt, dass Morgen- und Abendspitzen bei der Versorgung unserer Wärmekunden gut abgefangen werden können.“

Spektakuläre Leitungsverlegung

Die Verhebung der Fernwärmeleitung war der spektakuläre Abschluss dieser Arbeiten. Die über 70 Meter langen, bereits vorgefertigten Rohrleitungen mussten (bei dichtem Nebel!) über die bestehende Hochspannungsleitung gehoben und darunter wieder in Position gebracht werden. Laut Zach wurde dafür die Hochspannungsleitung außer Betrieb genommen. Zu einer Versorgungsunterbrechung ist es dadurch aber nicht gekommen.

CO2-Neuralität "über Nacht"

Über eine Rohrleitungsbrücke wird das Heizkraftwerk nun an die bestehende Fernwärmetrasse zwischen dem Kraftwerk Theiß und der Stadt Krems angeschlossen. „Mit der Inbetriebnahme des Heizkraftwerkes im Frühjahr 2023 wird das Fernwärmenetz in Krems von einem Tag auf den anderen auf CO2-neutrale, regionale Naturwärme umgestellt." Gerade in der aktuellen Situation sei die Errichtung einer solchen Anlage, so Zach, "eine Punktlandung und ein wesentlicher Schritt in Richtung Energieunabhängigkeit“.

Biomasse kommt aus Region

Die Anlage verfügt über eine elektrische Leistung von 5 Megawatt und eine thermische Leistung von 15 Megawatt. Sie wird Anfang 2023 in Betrieb gehen und dann mehr als 15.000 Haushalte mit Ökostrom und umgerechnet bis zu 30.000 Haushalte mit Naturwärme versorgen. Dabei werden im Vollbetrieb pro Jahr rund 25.000 Tonnen CO2 eingespart. Die dafür notwendige Biomasse kommt aus einem Umkreis von etwa 60 Kilometern. Die Investitionskosten betragen ca. 35 Millionen Euro.

Schon 70 Anlagen in Betrieb

Der Einsatz erneuerbarer Energien ist für die EVN insbesondere im Wärmebereich seit vielen Jahren von großer Bedeutung. Die EVN betreibt heute mit Partnern aus der Landwirtschaft und der Sägeindustrie bereits rund 70 Biomasseanlagen in ganz Niederösterreich. Rund 80 % der kommunalen EVN-Fernwärme wird heute schon CO2-neutral aus Biomasse und Nutzung von Abwärme erzeugt.

Lokale Wertschöpfung gesichert

Durch die enge Kooperation der EVN mit der regionalen Land- und Forstwirtschaft bleibt die Wertschöpfung der Region erhalten. Die EVN setzt auf regionale Biomasse und arbeitet nur mit österreichischen Partnern. Mit einem Einsatz von rund zwei Millionen Schüttraummeter Hackschnitzel ist die EVN der größte Naturwärmeversorger aus Biomasse in Österreich.

