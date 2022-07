Kremser Feuerwehr befreite Mädchen aus Spielzeugautomaten

Werbung

Schrecksekunde für die Eltern der rund vier Jahre alten Anna S. (Name von der Redaktion geändert): Das Mädchen war zur Gänze in einem Automaten gefangen.

Automat wurde zu Gefängnis

Ursache des Zwischenfalls war, dass das Mädchen in die Ausgabeklappe des Automaten, aus dem man sich bei Geldeinwurf Spielzeug wie zum Beispiel Stofftiere ausgeben lassen kann, geklettert war. Der Automat wurde zum Gefängnis. Das Kind konnte sich weder befreien noch bewegen. Feuerwehr und Rotes Kreuz wurden zu Hilfe gerufen.

Auf Menschenrettung spezialisiert

Gemäß Alarmplan rückten um 22.38 Uhr die freiwilligen Feuerwehrkräfte aus der Hauptwache sowie der Feuerwache Gneixendorf aus. Beim Eintreffen des ersten Hilfeleistungsfahrzeuges wurde von der Mannschaft sofort eine Vielfalt an Rettungsgeräten mitgenommen. Das Fahrzeug "Tank 4" ist auf Menschenrettungen spezialisiert, und somit war für jede nur erdenkliche Lage vorgesorgt.

Mädchen blieb unverletzt

Beim Automaten traf man das Kind in seiner misslichen Lage an. Es war jedoch sehr ruhig und gefasst. Mit dem Halligan-Tool, einer speziellen Art eines Brecheisens, konnte die Tür des Automaten rasch geöffnet werden. Mit wenigen Handgriffen war das Mädchen aus dem Gefängnis befreit und konnte den Eltern übergeben werden. Die Sanitäter des Roten Kreuz Krems stellten bei einer Untersuchung keine Verletzungen fest, und so nahm der Abend im Kremser Kino nach bangen Momenten doch noch einen guten Ausgang.

Kritische Bemerkungen zum Vorfall

Die Feuerwehr war mit 29 Helfern und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Auch die Polizei war an Ort und Stelle. In den sozialen Medien und von Beobachtern der dramatischen Szene gab es auf den Bericht der Feuerwehr auch einige kritische Reaktionen. In Frage gestellt wurde vor allem, warum das Mädchen (unbeaufsichtigt?) in den Automaten gekommen war. Und es sei für Kind in diesem Alter, selbst in Begleitung der Eltern, auch schon sehr spät am Abend gewesen ...

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.