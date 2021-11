Kremser Frauenpower für den "Lichtblick" der Soroptimistinnen

Zu einer weiblichen Weintaufe luden der Club der Soroptimisten Krems in das beeindruckende Ambiente der Dominikanerkirche ein.

Wert des Ehrenamts betont

Zum 20. Mal bereits jährte sich diese Tradition des "Klubs der Schwestern", die unermüdlich und mit viel Engagement dafür sorgen, dass dringend benötigte Unterstützung an den richtigen Stellen ankommt. Auch Bürgermeister Reinhard Resch und Bundesrätin Doris Grabner-Berger betonten in ihren Willkommensworten die Vielfältigkeit der heutigen Gesellschaft und den Wert der Freundschaft, die das Land Niederösterreich auch als ein "Land des Ehrenamts" auszeichnet.

Verein GFGF bekommt Hilfe

Über den Erlös des Abends darf sich in diesem Jahr eine Wohngemeinschaft des Vereins GFGF in der Kremser Ringstraße freuen, die sich auf ganzheitliche Förderung und Therapie für beeinträchtigte Menschen spezialisiert hat. Stellvertretend für die Bewohner war Felix Gfatter mit seinen Eltern Franziska und Franz vor Ort und genoss einen unterhaltsamen Abend. Winzerin Angelika Mang vom Weingut Lichtgartl aus Weißenkirchen war Standesbeamtin, bis sie zu ihren Wurzeln in den Weinbau zurückkehrte und seitdem für mehr Frauenpower im traditionellen Winzerbetrieb sorgt. Sie präsentierte ihren Grünen Veltliner Smaragd als Taufwein.

"Lichtblick" in schwerer Zeit

Weinpatin Elisabeth Stadler, Chefin der Vienna Insurance Group (ehemals Wiener Städtische Versicherung), gab dem Jungwein den passenden Namen: "Lichtblick". Dieser, so die Begründung, weise sowohl auf seine Herkunft, als auch auf die Sehnsucht vieler Menschen nach Entspannung in einer herausfordernden Zeit hin. Mit Blasmusik vom Feinsten unterhielt die "Weinviertler Weibermusi" die Gäste, bis Pater Maximilian Krenn, Prior des Stiftes Göttweig, den Jungwein segnete und die Gäste das hervorragende Buffet, bereitet und serviert von Schülern der HLW-Krems, genossen.