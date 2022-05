Erinnerung an Halil auch in Buchform

Werbung Arbeit mit Verantwortung Anzeige Montageprofi sichert Europas Straßen

Eine Freundesgruppe um Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll und seine Frau Sissi sowie Sohn Stephan (er fährt Halils Oldtimer, einen Volvo 544 aus 1956) hält das Andenken an den aus der Türkei stammenden Fixpunkt in der Kremser Szene, der 2020 seinem Krebsleiden erlag, aufrecht.

Bei einem Treffen im Woracziczky am Pfarrplatz wurde das Buch mit unzähligen Bildern aus dem Leben Halils, für das der Kremser Günther Richter als Autor in Aktion trat, nun präsentiert. Der Erlös aus Spenden dafür geht an die Palliativabteilung.

