606 Unterschriften auf Papier, 829 im Internet: 1.435 Unterschriften für den Erhalt der Häuser Obere Landstraße wurden von Vertreterinnen der Aktion „Fridays for Future“ (FFF) an Vizebürgermeisterin Eva Hollerer übergeben.

Gerichtet ist die Petition an Stadtchef Reinhard Resch und Baudirektor Reinhard Weitzer. „Mit dieser hohen Zahl an Unterschriften haben wir selbst nicht gerechnet“, meinte FFF-Sprecherin Marlene Nutz bei der Überreichung direkt vor dem Objekt, die rund 30 Personen mitverfolgten. Sie gab ihrer Freude darüber Ausdruck, dass die Zahl der Unterzeichner nach wie vor steige. Den jungen Aktivisten stärkt auch der Umstand den Rücken, dass sich Organisationen gefunden haben, die den Protest gegen die Pläne des Immobilienunternehmens (einer Tochter der Sparkasse Kremser Bank) mittragen. So sind Architects for Future Austria ebenso an Bord wie Bauen in Not, das Architekturnetzwerk ORTE, die Initiative Denkmalschutz und die Österreichische Gesellschaft für Architektur (ÖGFA).

ÖGFA-Vorstandsvorsitzender Andreas Vass: „Die Prioritäten müssen lauten: weiternutzen, umnutzen, umbauen und erst, wenn gar nichts anderes mehr geht, neu bauen!“

Vizebürgermeisterin Eva Hollerer betonte, dass der Bürgermeister im aktuellen Verfahren Behörde sei. „Er kann nicht einfach ein Machtwort sprechen – das wäre Amtsmissbrauch!“

Betreiber müssen sich Verantwortung stellen

Hollerer versprach eine Begutachtung des Neubauprojekts durch „Gutachter von außen“, ortete sich aber auch als FFF-Fan. Sie verstehe die Proteste. Man müsse dieses Projekt gut im Auge behalten. „Ich bin jetzt ein bisschen mutig und sage: Man sollte auch mit den Besitzern reden und diese nicht aus der Verantwortung entlassen!“