Rund 80 Christbäume – manche von ihnen schön geschmückt – stellten die Geschäftsleute der Landstraße Ende November vor ihren Läden auf. Wenige Wochen später, am Höhepunkt der Vorweihnachtszeit, ist die grüne Pracht einigermaßen dezimiert. Der Grund: Dreiste Diebe ließen einige Christbäume einfach mitgehen.

Und dabei bleibt es nicht. Immer wieder müssen die Geschäftstreibenden ihre Bäumchen neu aufstellen, weil sie von Zerstörungswütigen einfach umgetreten wurden. Manche Weihnachtsbäume tauchen gar erst wieder an anderen Plätzen auf, weil sie einfach verschleppt wurden. „Gleich am ersten Tag war der Baum vor meinem Geschäft weg. Ich habe ihn dann am Dreifaltigkeitsplatz wiedergefunden“, sagt etwa Barbara Görg, Besitzerin der gleichnamigen Traditionstrafik am Täglichen Markt. In der Nacht darauf seien ihrem Bäumchen dann mehrere Äste mutwillig abgetreten worden.

"Ich habe jeden Tag Bauchweh, wenn ich ins Geschäft komme"

Wer steckt hinter den Vandalenakten? „Ich glaube, es sind besoffene Jugendliche, die in der Altstadt fortgehen. Die Diebe sind wahrscheinlich Studenten, die sich den Christbaum einfach in die Wohnung stellen“, vermutet Görg. Die Zerstörungswut mancher mache sie „traurig“: „Ich habe jeden Tag Bauchweh, wenn ich ins Geschäft komme. Ich überlege, ob ich nächstes Jahr überhaupt noch bei der Aktion mitmache.“ Handhabe gegen die Vandalen gäbe es nur mittels Zivilstreifen der Polizei, so Görg.

Dieser Meinung ist auch Elisabeth Axmann vom Café Elisabeth in der Göglstraße. Aus Angst vor „Verschleppungsversuchen“ hat die Gastronomin ihren Christbaum jetzt kurzerhand an die Kette gelegt. „Ich finde, man sollte es diesen Leuten nicht zu leicht machen.“

Am Kremser Polizeikommissariat sind mittlerweile vier Anzeigen wegen der Christbaum-Vandalen eingelangt. Möglichkeiten zur Nachverfolgung der einzelnen Fälle gibt es aber so gut wie keine.