In der Unteren Landstraße bewegt sich wieder etwas. Erst vor wenigen Tagen eröffnete in dem Haus an der Ecke Spänglergasse die Boutique Lepido. Zuvor standen die Geschäftsräumlichkeiten in der Unteren Landstraße 18 leer, nachdem die Filiale der Buchhandlung Weltbild im September des Vorjahres geschlossen hatte.

„Setzen vor allem auf italienische und spanische Marken“

Inhaberin des neuen Shops ist Doris Aschauer, die Verkaufserfahrung in der Modebranche mitbringt. Bekleidung gibt es im Lepido ausschließlich für Damen. „Wir setzen vor allem auf italienische und spanische Marken“, erklärt Aschauer. Zu den neuesten Fashiontrends bietet das Lepido auch Accessoires und Raumausstattungselemente an.

Noch sind Aschauer und ihre zwei Angestellten mit ihrer Modeboutique alleine in dem großen Eckhaus, läuft aber alles nach Plan, bekommen sie bis Ende des Jahres einen Nachbarn.

Denn Hauseigentümer Robert Supper möchte mit Lebensgefährtin Elena Holgado-Perez in einem abgetrennten Bereich ein Lokal und ein Kunstzentrum mit spanischem Einschlag eröffnen (die NÖN berichtete, siehe hier und unten).

„Das Konzept liegt auf dem Tisch, eine Speisekarte gibt es schon und das Kulturprogramm für das erste halbe Jahr steht auch schon“, schildert Supper. Was derzeit noch fehlt, sei die Anlagengenehmigung.

In die Quere kommen werden sich die beiden Betriebe nicht, sind sich die Geschäftstreibenden einig. „Ganz im Gegenteil. Ich glaube, es kann durchaus gute Synergien geben“, so Aschauer.