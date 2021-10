Als "schmucker Festsaal", wie die Moderatorin Birgit Brunner meinte, präsentierte sich die riesige Rettungsgarage, aus der 35 Fahrzeuge für einige Stunden verbannt waren, um für die vielen Gäste Platz zu machen.

"Wohnzimmer auf Dienststelle"

Niederösterreichs Rotkreuz-Präsident Josef Schmoll wies darauf hin, dass die Rotkreuzhelfer im Land jährlich rund drei Millionen Stunden ehrenamtlich leisten. Die Kremser Bezirksstelle ist mit rund 200 Ausfahrten pro Tag die drittgrößte. Es sei beim Neubau auch darum gegangen, die Helfer dazu zu animieren, "vom Wohnzimmer zu Hause ins Wohnzimmer auf der Dienststelle" zu wechseln. Bezirksstellenleiter Markus Pöschl verwies auf die Raumnot in der alten Bezirksstelle, wo am Ende auch schon sieben Rettungswägen im Freien abgestellt werden mussten.

Neubau neben Vollbetrieb

Planer Willibald Seidl freute sich, dass das Projekt in der vorgesehenen Zeit verwirklicht werden konnte. Nach jahrelangen Verhandlungen und Planungen war im April 2019 der Spatenstich erfolgt. Im August 2020 übersiedelte die Mannschaft schließlich ins neue Haus. "Es war ein störungsfreier Betrieb zu gewährleisten", erklärte er die besondere Herausforderung. Der Neubau wurde östlich der alten RK-Zentrale auf einem Parkplatz errichtet, das alte Haus danach abgerissen. Dort befinden sich nun Parkplätze und die Abfahrt in die Tiefgarage.

"Ein Freudentag für Krems"

"Das ist ein Freudentag für die Stadt und die Region Krems", erklärte Bürgermeister Reinhard Resch das neue Haus zum "Leuchtturmprojekt". Der Weg dahin sei mühsam gewesen. 18 Gemeinderatsbeschlüsse waren zu fassen. Die Stadt unterstützte das Vorhaben nach einstimmigem Beschluss mit 700.000 Euro. Der Altbau sei längst nicht mehr zeitgemäß gewesen, das neue Haus dafür "zukunftsfit". Lob des Stadtchefs galt vor allem den ehrenamtlichen Helfern, "die keinen Beruf, sondern eine Berufung leben".

Sieg für die Beharrlichkeit

An die Übersiedlung des RK Krems auf den Mitterweg im Jahr 1972 erinnerte Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Nach mehreren Erweiterungen sei dann ein Neubau die richtige Lösung gewesen. "Allein zwischen 1990 und 2019 hat sich in Krems die Zahl der Einsätze verdreifacht!", veranschaulichte sie die Mehrarbeit, die vom Roten Kreuz heute zu leisten ist. "Bezirksstellenleiter Pöschl strahlt heute zu Recht mit der Sonne um die Wette!" Die Politikerin gratulierte allen Beteiligten zu "Beharrlichkeit und großartigem Engagement" und erinnerte auch an den enormen Einsatz der Organisation im Zuge der Corona-Tests und -Impfungen.

"Eine unverzichtbare Stütze"

In dieselbe Kerbe schlug Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in ihrer Festansprache. "Das Rote Kreuz ist eine unverzichtbare Stütze in der ,Sicherheitsfamilie Niederösterreich'", erinnerte auch sie an die großen Herausforderungen durch die Pandemie. "Aber keiner hat gejammert, jeder hat angepackt, und es wurde lösungsorientiert gehandelt." Sämtliche Leistungen seien neben dem Tagesbetrieb erbracht worden, der dadurch nicht leiden durfte. Mikl-Leitner lenkte den Blick auch auf die neben dem Rettungsdienst erbrachten Leistungen wie die Seniorenbetreuung oder die Erste-Hilfe-Kurse.

Aus Liebe zum Menschen

Zum Bau selbst meinte die Landeshauptfrau: "Seien wir froh, dass er bereits errichtet wurde. Die aktuellen Baustoffpreise hätten eine deutliche Preiserhöhung mit sich gebracht." Auf die Bibelstelle vom barmherzigen Samariter gingen der katholische Pfarrer Nikolaus Vidovic und sein evangelischer Kollege Jörg Kreil in den Worten vor der Segnung ein. "Nur wer den Menschen liebt, wird ihn sehen", zollten die beiden Geistlichen in Anspielung auf den Rotkreuz-Slogan "Aus Liebe zum Menschen" dem Engagement der Helferinnen und Helfer höchste Anerkennung und appellierten: "Hören Sie niemals auf, für Menschen in Not da zu sein!"

15 verschiedene Dienste

Nach dem Segen für die neue Bezirksstelle und einer Stärkung, für die die Rotkreuz-Feldküche der Bezirksstelle Neulengbach verantwortlich zeichnete, gab es Gelegenheit zu Hausführungen, die rege genutzt wurde. Dabei wurde auch sichtbar, dass das RK Krems mittlerweile weit mehr als nur den Rettungs- und Krankentransport im Portfolio hat. 15 verschiedene Dienstleistungen werden im Neubau auf dem 4.878 m² großen Areal am Kremser Mitterweg erbracht.

Hilfe für 65.000 Menschen

Den Schwerpunkt bildet jedoch der Ambulanzdienst. Das Rote Kreuz Krems ist für die rettungsdienstliche Versorgung von 65.000 Einwohnern im Bezirk verantwortlich. Pro Jahr werden von den aktuell 544 freiwilligen und 62 hauptberuflichen Mitarbeiter, 33 Zivildienstleistenden sowie 6 Absolventinnen des Freiwilligen Sozialen Jahres beim Transport von fast 50.000 Patienten 1,4 Millionen Kilometer zurückgelegt. In den weiteren Leistungsbereichen werden 20.000 Stunden zum Wohl der Bevölkerung erbracht.

Großzügige Räumlichkeiten

Um 10,5 Millionen Euro - drittelfinanziert durch Rotes Kreuz, Land NÖ und die von hier aus betreuten 18 Gemeinden - wurde unter anderem einladender und offener Aufenthaltsbereich für die Dienstmannschaften errichtet. Allein im Rettungs- und Krankentransportdienst Darüber hinaus gibt es einen Bürotrakt, moderne Ruheräume, eine ausreichend große Garage für die Einsatzfahrzeuge und ein Lager für die Katastrophenhilfe.

Haus ist auch "grüner" Bau

Zusätzlich wurden eigene Räume für den Bereich „Gesundheit und Soziale Dienste“, Parkplätze für Mitarbeiter sowie vier großzügige Lehrsäle für interne und externe Ausbildungen integriert. Nicht zuletzt ist der Neubau auch in Sachen Nachhaltigkeit am aktuellsten Stand. Eine moderne Photovoltaikanlage betreibt nicht nur die Wärmepumpen für Heizung und Warmwasser, sondern speist auch zwei Elektroauto-Tankstellen.