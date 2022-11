Kremser Martini-Einkaufsnacht erwies sich als Attraktion

Ein Hit waren natürlich die gastronomischen Angebote, die von Geschnetzeltem, den Spezialitäten des Maronibraters Roman Stippich bis zu ungarischem Baumkuchen reichten.

Buntes Programm zog Gäste an

Besonders gut kamen der Fackeltanz am Dreifaltigkeitsplatz sowie weitere Vorführungen des Heimat- und Trachtenvereins Krems-Stein an. Bei den Darbietungen wurden viele Handys gezückt und auch viel Applaus gespendet. Weitere Attraktionen waren eine Akrobatik-Darbietung und ein Auftritt der Sängerin Petra Brandl auf der Bühne am Täglichen Markt.

"Mayors Hattrick" gesegnet

Highlight des Abends war eine Weinsegnung durch Pfarrer Franz Richter. Der Wein aus dem Hause Mayer-Resch in Stein, ein Rivaner aus der heurigen Lese, erhielt von seinem Paten, dem KSC-Fußballer Stefan Maierhofer - erstmals in dieser Rolle -, den Namen "Mayors Hattrick". Richter, der seine grüne Stola mit seiner Leidenschaft als Rapid-Fan begründete, freute sich besonders über den Kicker als Paten.

Fußballstar in neuer Rolle

Maierhofer - ehemaliger Rapid-Torjäger mit internationaler Erfahrung - gab zu, von Krems vor allem das Stadion zu kennen und bisher nur selten in die Altstadt gekommen zu sein. Den Sportler, der im Sommer dieses Jahres beim KSC anheuerte, war von Vorstandsvorsitzendem Georg Stierschneider (der natürlich live dabei war) vermittelt worden. Glücklich war darüber das Winzer-Ehepaar Barbara und Johannes Beer.

Freude über "feschen Paten"

Barbara Beer freut sich "einen so feschen Weinpaten" zu haben und lud im Anschluss an die kurze Segensfeier nicht nur die Gäste auf der Bühne - allen voran die beiden Vizebürgermeister Eva Hollerer und Florian Kamleitner sowie Raiba-Chef Franz Kurzreiter -, sondern auch die vielen Zuschauer vor der Bühne ein, mit dem Jungwein anzustoßen. Erfreulich viele Gemeindemandatare zeigten mit ihrer Anwesenheit ihr Interesse an der Innenstadt-Aktivität.

Positive Bilanz über Abend

Sowohl Kaufmannschafts-Obmann Ulf Elser als auch Stadtmarketing-Geschäftsführer Horst Berger zeigten sich zu Recht zufrieden mit dem Erfolg der Martini-Einkaufsnacht. Sie freuten sich über den starken Zuspruch der vielen Menschen, die nicht nur das gastronomische Angebot nützten, sondern auch die verlängerten Geschäftszeiten und zahlreiche Aktionen zum Gustieren und Einkaufen nützten.

