Freitagabend, 18.30 Uhr, in der Kremser Sporthalle: Die Handballer des UHK Krems tragen ihr erstes Meisterschaftsspiel aus. Statt der gewohnten Unterstützung von über 1.000 Fans sitzen dieses Mal nur 300 Zuschauer auf der Tribüne. Alle haben eine Maske auf und halten einen Sicherheitsabstand zueinander. Corona scheint omnipräsent.

Gut sechs Stunden später herrscht unweit davon ausgelassene Stimmung. In der Kremser Altstadt sind die Lokale voll, es wird getanzt und getrunken, als gäbe es kein Morgen. Ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Denn die vom Gesundheitsministerium verordnete Sperrstunde um 1 Uhr gilt in Krems nicht.

Die Polizei lässt die Feiernden gewähren, weil in der COVID-19-Lockerungsverordnung nur von einem Verbot, Lokale nach 1 Uhr zu betreten, die Rede ist. Die schlauen Nachtgastronomen sperren deswegen um 1 Uhr zu. Wer zu dem Zeitpunkt aber noch im Lokal ist, darf die ganze Nacht weiterfeiern.

„Es wird Kontrollen geben“

Liefen die vergangenen Freitage und Samstage genau so ab, könnte es am kommenden Wochenende schon anders aussehen. Das Gesundheitsministerium lässt sich nicht länger auf der Nase herumtanzen.

„Es wird Kontrollen geben“, teilt Andrea Zefferer aus dem Kabinett von Minister Rudolf Anschober der NÖN mit. Szenarien wie jene vor dem „Marquée“ auf dem Hohen Markt, wo die Polizei vor zweieinhalb Wochen nach ein Uhr die Türen zwar öffnen ließ, nach einem Gespräch mit Lokalchef Hannes Zwirner aber unverrichteter Dinge wieder abzog, werde es nicht mehr geben. Es habe hier ein Missverständnis gegeben, nun werde die Sperrstunde aber exekutiert, weil die Rechtsauslegung der Lokalbetreiber nicht in Ordnung sei, so Zefferer.

"Wir brauchen keinen Cluster"

: Martin Kalchhauser Bürgermeister Reinhard Resch: „Wir brauchen keinen Cluster.“

Vor der Ankündigung aus dem Ministerium meldete sich auch Bürgermeister Reinhard Resch, seines Zeichens Mediziner, in der Debatte um die Sperrstunde zu Wort. Er könne das Verhalten der Lokalbetreiber nicht gutheißen, es sei nicht im Sinne des Gesetzgebers. „Uns geht es in Krems mit den Zahlen relativ gut. Aber wir müssen vorsichtig sein. Maske und Abstand gehören einfach dazu. Wir brauchen keinen Cluster.“ Aus medizinischer Sicht sei die Sperrstunde sinnvoll, weil mit der Aufenthaltsdauer im Lokal die Gefahr der Übertragung steigt, sofern sich ein Corona-positiver Gast in der Menge befindet. „Außerdem steigt mit zunehmendem Alkoholkonsum die Kontaktfreudigkeit.“

Verständnislos gegenüber den Nachtgastronomen ist Resch aber nicht. Vielmehr ärgert ihn der Spielraum in der COVID-19-Lockerungsverordnung. „Der Gesetzestext gehört schleunigst repariert.“