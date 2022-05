Kremser Pfarrer starb bei Unfall: Autolenker verurteilt

Werbung Die Grünen Krems Anzeige Putin rechtes Netzwerk (reicht bis nach Österreich)

Der langjährige Seelsorger der beiden Pfarren Krems-Lerchenfeld und Rohrendorf, Günter Walter (79), und die Pastoralassistentin Elisabeth Fiedelsberger (60), kamen am Christtag des vergangenen Jahres bei einem Verkehrsunfall in Allentsteig ums Leben.

Unfall auf eisglatter Straße

Unglückslenker war tragischerweise Diakon Johannes Fiedelsberger (59), der auf der eisglatten Fahrbahn in einer Linkskurve auf das Bankett gekommen war und in der Folge die Herrschaft über das Auto verloren hatte. Der Wagen schlitterte quer auf der Fahrbahn dahin und krachte frontal in einen Mercedes. Dessen Lenker und die Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen.

Zum Schmerz kam Prozess dazu

Der Unglückslenker musste sich wegen des tragischen Zwischenfalls, bei dem er auch persönlich einen enorm schmerzlichen Verlust erlitt, vor dem Kremser Landesgericht verantworten. Er bedauerte den Vorfall zutiefst und bekannte sich beim Prozess wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung schuldig.

"Muss Fahrfehler gewesen sein!"

An das Unfallgeschehen konnte sich der Mann, der damals selbst schwere Verletzungen erlitten hatte, nicht mehr erinnern. „Es muss ein Fahrfehler gewesen sein“, meinte er. Der Unglückslenker wurde im Sinne der Anklage zu vier Monaten bedingt und 720 Euro Geldstrafe verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig.

