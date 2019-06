Einem mutmaßlichen Drogendealer (33) aus Nigeria legte die Polizei am Wochenende das Handwerk. Er sitzt in der Justizanstalt Krems in U-Haft.

Starke „Besucherfrequenz“ beim Kolpingheim ...

Schon vor einigen Wochen war Bediensteten des Kolpingheimes am Universitätscampus in Krems-Stein, wo der seit 2016 hier aufhältige Asylwerber wohnte, eine extrem starke „Besucherfrequenz“ aufgefallen. Zugleich mit der Beobachtung eines ÖBB-Bediensteten über mögliche Geschäfte von Dealern am Bahnhof war das ein wichtiger Hinweis für die Kremser Kriminalbeamten.

Bei dem Mann, der immer mit einem Fahrrad unterwegs war, gab es am Freitag, 7. Juni, dann eine Hausdurchsuchung. Er war nicht anwesend, jedoch konnte von den Beamten im Zuge der Aktion eindeutiges Material sichergestellt werden – unter anderem Gebinde mit Resten von Cannabis und anderen verbotenen Substanzen, eine Waage, mehrere Handys und verdächtig viel Bargeld.

Die Polizei empfing den Schwarzafrikaner schließlich am 8. Juni zu Mittag bei dessen Rückkehr in sein Quartier und nahm ihn fest. Dabei hatte der Mann einen fünfstelligen Euro-Betrag in bar bei sich. Er wurde in das Gefangenenhaus Krems eingeliefert.