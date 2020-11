„Bei den Proben dabei zu sein ist ungeheuer spannend. Man erfährt viel darüber, was der Komponist wollte und wie der Dirigent das den Musikern vermittelt“, zeigt sich Robert Neumüller von seinen Dreharbeiten bei Proben für die Salzburger Festspiele beeindruckt.

Der Blick hinter die Kulissen, den Neumüller dabei tun durfte, steht im Mittelpunkt eines Films, der am 15. November auf ORF 2 ausgestrahlt wird. Neumüller begleitete den Dirigenten Franz Welser-Möst bei den Proben für die Richard-Strauss-Oper „Elektra“ – was im Coronajahr gar nicht so einfach war: „Zuerst war lange ungewiss, ob die Salzburger Festspiele überhaupt stattfinden, und dann musste man für jeden Dreh covidgetestet sein“, erzählt Neumüller.

Einen hautnahen Blick gewährt der Kremser Regisseur dem TV-Publikum auch bei einem Hauskonzert in André Hellers Wohnung am Franziskanerplatz in Wien. Opernsängerin Camilla Nylund wagt sich dabei – eine Idee von Heller – auf ganz neues Terrain und singt Chansons, zwei davon im Duett mit Heller. Die Zusammenarbeit mit André Heller habe großartig funktioniert, schildert Neumüller: „Wir haben uns sehr gut verstanden.“ Ein Hauskonzert bei Heller mit Günther Groissböck wurde bereits ausgestrahlt, weitere sollen folgen.