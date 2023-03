Künstliche Intelligenz: Schummeln 2.0 oder eine große Chance?

„Als KI noch relativ neu im Unterricht war, gab es Bedenken, dass sie die Qualität des Unterrichts beeinträchtigen könnte. Inzwischen hat sich jedoch gezeigt, dass KI im Unterricht eine wertvolle Ergänzung sein kann, die Lehrenden und Lernenden dabei unterstützt, ihr Potenzial besser auszuschöpfen.“ Dieses Zitat stammt nicht von einem Menschen, sondern der künstlichen Intelligenz (KI) ChatGPT. Das Programm des US-amerikanischen Unternehmens OpenAI sieht sich selbst wenig überraschend nicht als Bedrohung für das Bildungssystem.

Doch wie sehen das die Betroffenen selbst? Sind Chatbots, die scheinbar alles wissen, ja sogar Gedichte verfassen können, ein Problem für die Authentizität schulischer und wissenschaftlicher Leistung? Was tun, wenn Studenten für ihre Seminararbeiten auf Schummeln 2.0 zurückgreifen?

In der IMC Fachhochschule Krems gab es bereits Verdachtsmomente, dass eine KI unerlaubterweise zum Einsatz kam, wie der akademische Leiter Martin Waiguny mitteilt. Hilflos ausgeliefert ist man dem Erschleichen von Leistungen durch computergenerierte Texte aber nicht. Es gibt inzwischen Softwarelösungen, die KI-Arbeiten entlarven können. Das IMC will aber auch vorbeugend wirken. „Wir arbeiten daran, die Prüfungen so weit kontextspezifisch und angewandt zu gestalten, dass Standardantworten einer KI nicht zielführend sind“, so Waiguny.

Sorge wegen der rasanten technischen Entwicklung hat er nicht. Ganz im Gegenteil: „Es wird langfristig eher zu einem Schritt vorwärts denn zu einem Schritt rückwärts führen.“ Für die wissenschaftliche Arbeit bedeute das, dass „Routinearbeiten eine Maschine erledigen wird, Kreativarbeit bzw. Interpretation“ aber Sache des Menschen bleiben wird. Ähnlich optimistisch verfolgt die Universität für Weiterbildung, ehemals Donau-Universität, die Debatte. „KI-Tools wie ChatGPT bieten große Chancen für die Lehre“, heißt es dort. Man werde, was dieses Thema betrifft, weiterhin eine aktive und gestaltende Rolle einnehmen. Moderne Lehrmethoden sind seit Gründung ein Stärkefeld der Universität.“

Und die Schulen? Auch die verschließen sich bei aller Skepsis nicht vor dem digitalen Innovationsfeuerwerk. In der IT-Abteilung der HTL Krems gibt es inzwischen sogar ein Wahlfach für künstliche Intelligenz. Im Piaristengymnasium ist der gezielte Einsatz von KI zumindest „in Planung. Momentan beobachten wir aber noch die Entwicklungen und Fortschritte der Technik, um einen rechtlich- und ethisch vertretbaren Ansatz wählen zu können“, teilt Direktorin Bärbel Jungmeier mit. Dem missbräuchlichen Einsatz von KI für Hausübungen und Co. werde bei den Piaristen durch Bewusstseinsbildung entgegengewirkt. Das Credo: „Fehlermachen ist ein wichtiger Aspekt des Lernens.“

