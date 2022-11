Kremser segeln weiter auf der Erfolgswelle

UHK KREMS - HSG GRAZ 32:29 (17:12). Der UHK-Motor benötigte diesmal eine längere Warmlaufzeit, denn nach neun Minuten lagen die Gäste überraschend mit 6:3 in Front. Den Abschlüssen fehlte zur Freude von Graz-Keeper Leo Nikolic noch die nötige Qualität. Danach war aber "Schluss mit lustig" bei den "Rot-Gelben". Binnen drei Minuten stellten Simek & Co den Gleichstand zum 6:6 her. Der Abwehrblock mit dem wieder fitten Gábor Hajdú baute sich plötzlich zu einem unüberwindlichen Bollwerk für die gegnerische Mannschaft auf. Jene Würfe, die dennoch einen Weg in Richtung Kremser Gehäuse fanden, wurden eine Beute von Keeper Thomas Eichberger, der die Wurfbilder seiner früheren Teamkollegen wohl noch im Kopf abgespeichert hat. Summa summarum legten die Wachauer bis zum Spielstand von 13:7 (23.) einen unglaublichen 10:1-Lauf hin. Angeführt wurde die Kremser Gegenstoßwelle von Matthias "Matze" Führer. Das Score des Routiniers wurde am Ende sogar zweistellig. Nun konnte Trainer Ibish Thaqi auch wieder seine junge Garde auflaufen lassen, die ihre Sache ebenso zufriedenstellend erledigte.

UHK ließ nach der Pause nichts mehr anbrennen

Nach dem Seitenwechsel wurde der Vorsprung zwischenzeitlich auf eine Siebentore-Differenz ausgebaut (25:18, Minute 41).Die Partie war praktisch "gegessen", so, dass Effizienz und Konzentration bei den Kremsern in der Schlussphase nachließ und dem Ex-Team von Thomas Eichberger und Daniel Dicker noch ein wenig "Ergebniskosmetik" ermöglichte.

Tore UHK Krems: Matthias Führer (10), Julian Pratschner (6/1), Marko Simek (4), Daniel Dicker (4), Sebastian Feichtinger (4), Kenan Hasecic (2), Lukas Nikolic (1), Mario Lippitsch (1).

