Hunderte ehrenamtliche Funktionäre arbeiten in der Stadt Krems in mehr als 60 Sportvereinen. Beim Kremser Sporttag werden sie ihre Angebote unter der Ägide des Vereins „Kremser Sport“ am Samstag, 22. Juni, von 11 bis 16 Uhr im Stadtpark präsentieren.

Eine Vorschau auf die geballte Ladung Sport – von der amateurhaften Freizeitbeschäftigung bis zu den Profis auf verschiedenen Gebieten – gaben Bürgermeister Reinhard Resch und Sport-Stadtrat Albert Kisling gemeinsam mit „Kremser Sport“-Obmann Gert Kuntner im Rahmen einer Vorschau auf den Event.

„Unser Ziel ist es, die vielen Vereine einmal zusammenzuführen“, erklärt Kuntner. „Es geht vor allem darum, Lust an der Bewegung an der frischen Luft zu machen, Sportarten vorzustellen und Berührungsängste abzubauen.“ Nach den vergangenen beiden gleichartigen Veranstaltungen (im Zwei-Jahres-Rhythmus) habe es positives Feedback gegeben.

Die Teilnahme von über 20 Vereinen war zu Redaktionsschluss bereits fix, freut sich Kuntner über die massive Hilfe mehrerer Sponsoren (Banken), die die Umsetzung des Vorhabens ermöglichen. Im Stadtpark wird es am 22. Juni Einblicke in die Welt der Tänzer, Ballsportler, Kegler, … geben.

Auf einer Bühne sollen die Vereinsvertreter, begleitet von einem Moderator, ihre Angebote präsentieren. Neben der Kremser Weltmeisterin Sarah Fischer wird es weitere heimische Spitzensportler „zum Anfassen“ geben.