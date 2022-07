Kremser Stadtkapelle demonstrierte enorme Vielseitigkeit

Werbung

Ein eindrucksvolles Lebenszeichen gab die Kremser Stadtkapelle bei ihrem Sommerkonzert im einzigartigen Ambiente des Stadtparks. Pünktlich zu Konzertbeginn verzogen sich einige drohende Wolken, und der südliche Teil des Stadtparks war die ganze Zeit über stark bevölkert.

Surböck und Etzel am Taktstock

Gewohnt souverän agierte Kapellmeister Peter A. Surböck, der den Taktstock auch seinem Stellvertreter Benedikt Etzel überließ. Dieser dirigierte die Stücke “Lord of the Dance” und “One Moment in Time”, wobei er tadellos agierte. Ein besonderes Highlight des Konzertabends war sicherlich das Stück “Caribbean Summer”, das auch drei Teilen - “Guadelupe” (karibischer Walzer), “The Coconut Vendor” (Cha-Cha-Cha) und “Caribbean Nights” (Merengue) - besteht. Bereits beim Proben hatten die Musiker mit der Lebensfreude und Unbeschwertheit der Karibik großen Spaß. Beim Konzert sollte dieser auch auf das Publikum überspringen. Wie überhaupt die Vielseitigkeit der Kapelle, die sich im Programm widerspiegelte, stark beeindruckte.

Referenz an den Kremser Pavillon

Schon das Eröffnungswerk “Hofkonzert mit Strauß”, in dem eine Reihe bekannter Melodien des “Walzerkönigs” (Donauwalzer, Annen-Polka, Radetzkymarsch) vereinigt sind, hatte großen Anklang gefunden. Es war eine Hommage an den besonderen Ort, den 1898 errichteten Musikpavillon, gedacht. Beim längsten Stück des Abends, dem Medley "Filmerfolge" (14 Minuten!), bewiesen die Akteure Durchhaltevermögen - und ernteten frenetischen Applaus. Darin enthalten: Wunderland bei Nacht, Winnetou, Old Shatterhand, Colonel-Bogey-Marsch (River Kwai), Geisterreiter (Riders in the sky), Star-Wars (Krieg der Sterne) ,...

Urlaubsfeeling im Stadtpark

Der große Schauspieler, Sänger und Entertainer Peter Alexander war beim Konzert mit einigen seiner Hits im Medley “Peters Spezialitäten” vertreten. Urlaubsfeeling erlebten die Zuhörer beim Medley “Italo Pop Classics” mit den Titeln “Sará perché ti amo”, “Azzuro” und “Gloria”. Surböck überzeugte nicht nur am Taktstock, sondern auch mit einer gut vorbereiteten Moderation mit viel Geschichte und teils witzigen "Geschichterln" zu den einzelnen Stücken.

Viel Geschichte und "G'schichterln"

So erfuhr man, dass "Lord of the Dance" die Nacherzählung einer alten irischen Legende vom Kampf der guten gegen die bösen Mächte ist. Kurioses Detail zum Hit "Ring of Fire": 2004 widersprachen die Rechte-Inhaber einer Nutzung des Liedes für die Werbung einer Hämorrhoidensalbe. Dabei wurde die geplante Nutzung der "brennenden" Zeile „... and it burns, burns, burns, ..." von den Johnny-Cash-Erben als Verunglimpfung des Liedes betrachtet. Das berühmte "Take Me Home, Country Roads" beschreibt Gefühle und Gedanken während einer Fahrt auf einer Landstraße nach Hause. Der Refrain beschwört den intensiven Wunsch nach Hause zurückzukehren, an den Ort, „wo man hingehört und aus dessen Bergen man stammt“.

Gesungenes Liebesbekenntnis zur Musik

Bei der Darbietung von "Ein Leben lang" (FäaschtBänkler) wurde der Text von den Musikerinnen und Musikern gesungen. "Er ist Ausdruck unserer Treue zur Musik", meinte Kapellmeister Surböck. Dort heißt es: “Ein Leben lang an deiner Seite, bringst mich zum Träumen, lässt mich niemals allein. Möcht all die Zeit dich nie verlieren. Was für ein Glück, das mich umgibt, ist Musik.” Es wurde von der Stadtkapelle beim Sommerkonzert zum ersten Mal aufgeführt und bringt den Dank der Musikanten an das Publikum zum Ausdruck: „Dankeschön, es war wieder einmal wunderschön, und noch mal an alle Dankeschön und auf Wiederseh’n!“

