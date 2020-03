Weil der ÖAMTC bundesweit seine Räumlichkeiten für firmenfremde Veranstalter sperrt, war für die geplante Blutspendeaktion des Roten Kreuzes am Samstag, 14. März, Feuer am Dach. Doch Ersatzräumlichkeiten konnten gefunden werden.

Blutspenden im Pfarrsaal St. Veit

Wer also am 14. März (9 bis 11.30 und 12.30 bis 15 Uhr) als Lebensretter in Aktion treten will, kann sich im Ersatzlokal, dem Pfarrsaal Krems-St. Veit (Pfarrplatz 5) anzapfen lassen.

Martin Kalchhauser Blutspende-Sachbearbeiterin Gudrun Kalchhauser ist dankbar, dass kurzfristig ein Ersatzquartier für die ursprünglich geplante Lokalität gefunden werden konnte.

Ein Stein fällt deshalb Gudrun Kalchhauser, Sachbearbeiterin für das Blutspendewesen beim Roten Kreuz Krems, vom Herzen. "Nur Leute, die sich wirklich gesund fühlen, sollen kommen!", appelliert sie an die zahlreichen Unterstützer des Roten Kreuzes.

Besondere Maßnahmen bei Aktion

Und es gibt Umstände, mit denen sich diese Aktion von anderen Aktionen unterscheidet. "Die Aufenthaltszeiten werden reduziert. Deshalb gibt es für die Gäste diesmal keine Würstel, sondern nur Mannerschnitten, Soletti und Getränke in 0,3-Liter-Flaschen"; hofft sie auf Verständnis dafür, dass "die Aufenthaltszeiten der Spender bei uns reduziert werden müssen".

Hoffnung auf 100 Konserven

"Wir bitten auch um Nachsicht dafür, dass wir Spende im Falle kurzfristigen großen Andrangs ersuchen werden, zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen", will Kalchhauser Beschwerden vorbeugen. Blutspendeaktionen sind jedoch generell von den Maßnahmen der Bundesregierung ausgenommen. Insgesamt werden bei den großen Aktionen in Krems rund 100 Spender erwartet. Damit liege man auch hier immer deutlich unter den erlaubten 100 Menschen an einem Ort.

Pfarre gewährt Helfern "Asyl"

Einen großen Dank richten die Rotkreuz-Verantwortlichen an die Stadtpfarre, die als langjähriger Partner der Rotkreuz-Blutspendeaktionen immer wieder die Türen für die Rettungsorgansiation weit offen hat.

"Wir haben diesmal aber ganz kurzfristig ,Blutspende-Asyl' bekommen", so Kalchhauser. Und es wurde auch darauf geachtet werden, dass die Pfarre die Richtlinien des Bundesregierung nicht verletzt.

Aufruf des Zivilschutzverbandes

Zwischenzeitlich hat auch der Zivilschutzverband dazu aufgerufen, Blut zu spenden. Denn die Reserven schmelzen, und es droht in absehbarer Zeit ein Engpass. "die Maßnahmen der Regierung sind sinnvoll und gut", betont man seitens des Roten Kreuzes. "Wir arbeiten auf gar keinen Fall dagegen. Aber es muss auch in der Krisenzeit der Auftrag, das lebensrettenden, unersetzbare Medikament Blut in ausreichender Menge vorrätig zu halten, erfüllt werden."