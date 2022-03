Kremser Strahlentherapie-Team jetzt für Notfälle gut vorbereitet

Die notfallmedizinische Erstversorgung bei Herzstillstand ist von großer Bedeutung. Im Bereich der klinischen Abteilung für Strahlentherapie-Radioonkologie sind solche Notfälle selten, können jedoch jederzeit vorkommen. Um in dieser Ausnahmesituation richtig agieren zu können, wurde ein interdisziplinäres Reanimationstraining organisiert.

Rasches Eingreifen rettet Leben

Die notfallmedizinische Versorgung ist im innerklinischen Bereich durch das Herzalarmteam in einem sehr kurzen Zeitfenster sichergestellt. Dennoch gilt es den Zeitraum von der Aktivierung der Notfallkette, bis zum Eintreffen des Notfallteams, zu überbrücken. Um die KollegInnen der klinischen Abteilung für Strahlentherapie-Radioonkologie auf solch eine Situation bestmöglich vorbereiten zu können, wurde ein interdisziplinäres Reanimationstraining in Kooperation mit der klinischen Abteilung für Innere Medizin 1 durchgeführt.

Vielfältiger "Lehrplan" abgearbeitet

Im multiprofessionellen Rahmen wurden die Teilnehmer in drei Gruppen aufgeteilt und von Oberarzt Raphael van Tulder, Assistent Markus Weilharter und Nina Sprengnagel durch verschiedene Notfallsituationen in den Räumlichkeiten des Linearbeschleunigers, der Brachytherapie und auf der Station geführt. Auf dem "Lehrplan": Herzdruckmassage, Sicherung der Atemwege, der richtige Umgang mit einer Beatmungsmaske und die Schockgabe mittels Defibrillator.

Wichtig: Hemmschwelle abbauen

Die praktischen und theoretischen Fertigkeiten des „Basic Life Support“ konnten im Rahmen des Trainings geübt und gefestigt werden. Durch Einblicke in die Rhythmus-Diagnostik und Intubationsübungen an einer Puppe tauchten die Teilnehmer auch in den Bereich des „Advanced Life Support“ ein. „Zum Glück sind solche Notfälle im Rahmen einer Strahlentherapie selten. Umso essentieller ist es, sich auf diese Szenarien vorzubereiten, die Hemmschwelle des medizinischen Personals abzubauen und die ersten notfallmedizinischen Schritte in ausreichender Qualität und aufeinander abgestimmt einzuleiten“, so Oberarzt Dominik Frey, der das Training organisiert hatte.

