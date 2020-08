Für 14 Menschen mit besonderen Bedürfnissen errichtet die Gesellschaft für ganzheitliche Förderung und Therapie (GFGF) ein Wohnhaus an der Adresse Ringstraße 34 (direkt neben der Volksbank-Geschäftsstelle). Die Bewohner werden künftig doppelt im Zentrum sein: sowohl in der Betreuung durch Mitarbeiter des Vereins als auch durch die zentrale Lage ihres neuen Zuhauses.

Durch den barrierefreien Ausgang an der Hinterseite des Gebäudes (Mühlbachgasse) gelangen sie auf kurzem Weg in wenigen Minuten in das Kremser Stadtzentrum. Wie Baumeister Günther Werner – er bewerkstelligt den Umbau und ist auch GFGF-Ehrenmitglied – bei einem Besichtigungstermin in der Vorwoche betonte, werden die Baumaßnahmen trotz Corona im Februar 2021 fertig und das Haus bezugsfähig sein. Ein Aufzug, der die Geschoße vom Keller bis zum Dach erschließt, wird eingebaut, ein Fernwärmeanschluss gleich im Zuge der Ringstraßenbaustelle errichtet.

In allen Geschoßen – 600 Quadratmeter auf drei Ebenen – stehen neben großen, behindertengerechten Räumlichkeiten auch Terrassen als Aufenthaltsorte zur Verfügung. Menschen werden hier unterstützt, ihre eigenen Fähigkeiten und Ressourcen zu nützen und ihre Freizeit in Geborgenheit zu gestalten.

Wegen des Kostenfaktors sei die Entscheidung für dieses Objekt schwierig gewesen, betonte GFGF-Geschäftsführerin Hedwig Zsivkovits. 1,3 Millionen Euro wurden für den Ankauf aufgewendet, 1,5 Millionen fließen in die nötigen umfangreichen Umbau-Maßnahmen.

Noch sind einige Plätze auf der Ringstraße frei

GFGF betreibt in Krems an der Adresse Wachaustraße 26 bereits seit vielen Jahren eine Tageseinrichtung. Nach der dreijährigen Suche nach dem neuen Objekt, so Zsivkovits, sei man ab sofort auf der Suche nach Personal. Während es im Wohnprojekt noch freie Plätze gebe, sei die Tageseinrichtung ausgelastet.

Sowohl an das Land als auch die Stadt, die den Verein unterstützen, gingen Dankadressen des Obmannes Karl Binder. Er bedankte sich bei der Privatstiftung der Sparkasse Kremser Bank für die Zuerkennung eines der Förderpreise 2020, der vom Stiftungsvorsitzenden Günther Graf und Direktor Hansjörg Henneis symbolisch übergeben wurde. Er bringt das Projekt mit über 10.000 Euro vorwärts. Binder erwähnte auch, dass die Bank besonders günstige Kreditbedingungen gewähre.

Vizebürgermeisterin Eva Hollerer bekräftigte das Angebot zu weiterer enger Zusammenarbeit zwischen GFGF und der Stadt.

Wer den Verein mit einer Spende unterstützen möchte, kann dies auf das Konto AT28 3299 0000 0006 5342 („Wohnen in Krems“) tun.