Kremser vor Einzug in Runde 3 im EHF-Cup

UHK KREMS - A.E.S.H. Pylea 34:25 (16:12). Der Chefcoach der Kremser konnte sich sogar den Luxus leisten, seine bewährte Flügelzange mit Julian Pratschner und Matthias Führer vorerst auf der Bank zu lassen. Marko Simek, dessen Zähne nach dem Zusammenstoß mit Marko Katic im Wiener AKH wieder in die richtige Position gebracht wurden und Gábor Hajdú fehlten ohnehin verletzungsbedingt. Stephan Wiesbauer und Benedikt Rudischer nützten ihre Chance. Sie sorgten zusammen mit einem wurfstarken Daniel Dicker für eine schnelle Führung. Schon in den ersten Minuten zeigte sich, dass die Mannen aus Thessaloniki sowohl körperlich als auch spielerisch nicht mit den Wachauern mithalten konnten. Dass die Führung zur Pause nicht schon höher ausfiel, lag daran, dass sich bei den UHK-Youngsters durch das forcierte schnelle Umschaltspiel der eine oder andere Fehler einschlichen. Mit Lukas Nikolic und Matthias Lippitsch konnte zwei weitere Nachwuchshoffnungen in diesem internationalen Bewerb zeigen, was sie schon drauf haben.

Spiel hatte zweitweise Charakter einer Trainingspartie

Als in Halbzeit 2 die bewährte rot-gelbe Flügelzange mit Pratschner und Führer auflief, bekam das Spiel der Gastgeber einen zusätzlichen Boost. Der Vorsprung der Gastgeber wuchs auf zehn Treffer Differenz an (33:23). Der Klasseunterschied wurde nun auch im Ergebnis visualisiert. Thaqi schickte mit Samuel Fabry im Finish auch seinen dritten Keeper aufs Parkett, der es ihm mit drei tollen Paraden dankte. Neben Sinan Alkic und Rudi Bobaš feierte auch der erst 17-jährige Spross von Obmann Alexander Hofmann sein Europacup-Debüt. Paul Hofmann durfte sich ebenfalls in die Torschützenliste eintragen. Schon jetzt darf man gespannt sein, auf welchen Gegner die Kremser in der dritten EHF-Cuprunde treffen werden.

Ibish Thaqi (Trainer UHK Krems): "Ich bin froh, dass wir den Stamm der Mannschaft durch den Einsatz unserer jungen Spieler so gut entlasten konnten. Drei Partien in fünf Tagen sind ja kein Honiglecken, wenn man die beiden Ausfälle von Kapitän Marko Simek und unseres Abwehrstrategen Gábor Hajdú in Betracht zieht. Auch im zweiten Spiel werde ich wieder viel durchwechseln und die eine oder andere taktische Variante ausprobieren."

