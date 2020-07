„Ich bin seit 40 Jahren verheiratet und habe mein ganzes Leben in die Familie investiert. Ich liebe sie, aber sie will nicht mehr meine Frau sein“, erzählte ein in Krems wohnhafter Rumäne (61) vor Gericht unter Tränen.

Wegen unterschiedlicher Werte- und Moralvorstellungen, vor allem bei der Erziehung der Töchter, sei es öfters zu Debatten zwischen seiner Frau und ihm gekommen. Er räumte Fehler im Zusammenleben ein, aber 100-prozentig schuld fühle er sich an dem heftigen Streit am 22. Mai dieses Jahres nicht, erklärte er. „Sie hat mich immer wieder provoziert. Letztlich hat mein Vorwurf, eine schlechte Mutter zu sein, sie sehr aufgebracht und ein heftiger Streit entbrannte. Aufgebracht und verärgert hat sie auf mich eingeschlagen. Um sie zu beruhigen, habe ich sie an den Oberarmen gepackt, geschüttelt und an den Haaren gerissen. Dann rief sie den Sohn an und machte mich schlecht. Da habe ich ihr einen Stoß versetzt“, erzählte der 61-Jährige und beteuerte: „Geschlagen habe ich sie aber nicht.“

„Zwei Monate hinter Gittern haben Sie nicht zur Einsicht gebracht. Kaum in Freiheit, wurden Sie wieder gewalttätig“, kommentierte die Staatsanwältin und forderte den Widerruf der offenen 16 Monate.

Der Rumäne wurde wegen Körperverletzung zu sieben Monaten hinter Gittern verurteilt. Vom Widerruf der bedingten Strafnachsicht wurde abgesehen, die Probezeit auf fünf Jahre verlängert. Rechtskräftig.