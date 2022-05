Kremser wählen am 4. September neues Stadtparlament

Werbung Die Grünen Krems Anzeige Putin rechtes Netzwerk (reicht bis nach Österreich)

Für den Mai hat SPÖ-Bürgermeister Reinhard Resch zuletzt versprochen, werde man den Termin der Gemeinderatswahl im Herbst bekanntgeben. An welchem Sonntag gewählt wird, war bis zuletzt ein gut gehütetes Geheimnis.

Top-Geheimnis aufgeflogen

Eine undichte Stelle im Umfeld des Stadtchefs machte das Datum aber zuletzt doch offiziell. Die Kremserinnen und Kremser sind am Sonntag, 4. September zu den Urnen gerufen. Das wurde in ÖVP-Kreisen mit Berufung auf Informationen von höchster Ebene in den Reihen der Sozialdemokraten diese Woche aufgedeckt.

2017 brachte SPÖ-Triumph

Bei der Wahl am 15. Oktober 2017 - damals wurde zugleich auch der Nationalrat neu gewählt - schrammte die SPÖ knapp an der absoluten Mehrheit vorbei. Reinhard Reschs Team erhielt 19 der 40 Mandate, die ÖVP sackte auf elf ab, die FPÖ ist seither mit sechs Mandataren im Gemeindeparlament vertreten. Die KLS mit zwei sowie die Liste ProKS und die Grünen (mit je einem Mandatar) schafften ebenfalls den Einzug.

Stadtratsbeschluss am 25. Mai

Die Entscheidung über den Wahltermin fällt in der kommenden Sitzung des Stadtsenats, die für 25. Mai terminisiert ist. Die SPÖ hält dort mit 5 Sitzen die absolute Mehrheit und kann über die drei ÖVP-Mandatare und die einzige FPÖ-Stadträtin hinweg entscheiden. Offiziell steht fest, dass die SPÖ wieder mit Resch ins Rennen gehen wird, die ÖVP hält sich bedeckt, obwohl intern Bundesrätin Doris Berger-Grabner als Spitzenkandidatin gilt. Ebenfalls fix ist Listenchefin Susanne Rosenkranz bei den Blauen.

Mindestens drei "Kleine" dabei

Die KLS schickt ihre beiden Mandatare Wolfgang Mahrer und Nikolaus Lackner wieder ins Rennen, die Liste ProKS (aktuell durch Robert Simlinger vertreten) hat mit NEOS fusioniert und hat mit Dominic Heinz einen Newcomer als Frontmann. Bei den Grünen (derzeit Matthias Unolt) gilt der neue Bezirkssprecher Markus Schwarz als Nummer 1 für die Wahl. Gerechnet wird auch mit einer Kandidatur der Gruppe MFG, die jedoch in Krems bis dato noch überhaupt nicht in Erscheinung getreten ist.

ZUM WAHLTERMIN

Die jüngste Gemeinderatswahl in Krems fand am 15. Oktober 2017 statt.

in Krems fand am statt. Reinhard Resch wurde am 14. November 2017 im Gemeinderat als Stadtchef (wieder-)gewählt.

wurde am im Gemeinderat als Stadtchef (wieder-)gewählt. Die Neuwahl darf laut Stadtrecht nach fünf Jahren maximal drei Monate vor und maximal drei Monate nach der ersten Sitzung des neuen Gemeinderats stattfinden - das wäre also zwischen 14. August 2022 und 12. Februar 2023 .

darf laut Stadtrecht nach fünf Jahren maximal drei Monate vor und maximal drei Monate nach der ersten Sitzung des neuen Gemeinderats stattfinden - das wäre also . Der aktuelle Termin am 4. September wäre in der Geschichte der früheste im Jahr, den es in Krems je gegeben hat.

DIE KRÄFTEVERHÄLTNISSE

Erzielte Mandate bei der Wahl 2017 (in Klammer die Zahl aus 2012):

SPÖ: 19 (16)

ÖVP: 11 (15)

FPÖ: 6 (3)

KLS: 2 (2)

Die Grünen: 1 (2)

ProKS: 1 (-)

Die Liste UBK hielt 2 Mandate und trat 2017 nicht mehr an.

SUMME: 40

