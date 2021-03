Auch wenn uns noch die Pandemie bremst: Das Kremser Stadtmarketing wälzt längst Pläne, um das "Danach" optimal zu gestalten. Die Belebung der Innenstadt steht jetzt auf der Agenda ganz oben.

Attraktivität ist ungebrochen

Die Kremser Altstadt mit einer der längsten und schönsten Fußgängerzonen Österreichs zählt nach wie vor zu den attraktivsten Einkaufsstraßen des Landes. Trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds haben sich seit März 2020 rund 25 Geschäfte in der Kremser Altstadt angesiedelt. Das Kremser Stadtmarketing wird nun mit einem intensiven Vermarktungspaket auf die Suche nach neuen Betreibern für vorhandene Leerstände gehen.

Krems-Motive in leeren Auslagen

Dabei werden in einem ersten Schritt nicht genutzte Schaufenster mit Krems-Motiven beklebt und neue Vermarktungsunterlagen erstellt. Mit den Profis von „Standort+Markt“ konnte ein professionelles Standortexposé für die Altstadt erstellt werden, und dieses ist auch allen Kremser Maklern frei zugänglich, um den Vermarktungsprozess gemeinsam zu optimieren.

Frequenzmessung ist geplant

Außerdem lässt Krems mit einer besonderen Neuerung aufhorchen: In der Mitte der Fußgängerzone, konkret am Täglichen Markt, wird eine professionelle Frequenzmessanlage mit Laser-Technologie installiert, um so tagesaktuelle Zahlen zu erhalten. Diese Anlage ist österreichweit einzigartig und bisher nur in Wien in der Kärtner- und Mariahilferstraße im Einsatz.

Vermarktung wird optimiert

Kunden-Frequenzen seien eine wichtig Kenngröße für eine Geschäftsansiedelung, betont Geschäftsführer Horst Berger. "Für uns als Stadt ist eine florierende, attraktive Altstadt extrem wichtig. Das Stadtmarketing wird ab sofort die Vermarktung der Innenstadtflächen optimieren, und dazu gehört natürlich auch der hochwertige Außenauftritt der Leerflächen“, unterstützt Bürgermeister Reinhard Resch die Bemühungen.

