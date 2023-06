Krems: Themenweg widmet sich NS-Vergangenheit

„KremsMachtGeschichte“ ist der Name eines Themenweges, der sich ab Herbst dieses Jahres intensiv mit der Rolle der Stadt in der NS-Zeit auseinandersetzt. 24 grüne Wimpel sollen die Schauplätze zeitgeschichtlicher Ereignisse kennzeichnen und Besuchern mittels QR-Code, der zu einer Website mit Info-Material und Fotos führt, deren historische Bedeutung vermitteln. Zusätzlich legt die Stadt eine Broschüre mit einer Beschreibung aller Orte des Themenweges auf.

„Die Stadt muss sich ihrer Geschichte stellen, dazu gehören auch die nicht so angenehmen Kapitel“, sagte Bürgermeister Reinhard Resch bei einer Zwischenpräsentation des Projekts im Steiner Rathaus. Für den Stadtchef erfordere der Umgang mit Geschichte Mut: „Ich stehe zu 100 Prozent dahinter, dass wir diesen in Krems zeigen.“ Resch betonte, dass die Stadt in den vergangenen Jahren ihre Hausaufgaben gemacht habe und verwies auf die Einsetzung des Historikerbeirats im Jahr 2019, der die Politik in zeitgeschichtlichen Fragen berät und ihr regelmäßig Maßnahmenvorschläge unterbreitet.

Für die Gestaltung des Themenweges zeichnen das Team von purpurkultur, einem Wiener Unternehmen für Kunstvermittlung und kritische Wissensproduktion und der deutsche Kunsttheoretiker und Universitätsprofessor Stephan Schmidt-Wulffen verantwortlich. Er betonte, dass ihm die „politische Brisanz des Themas bewusst“ sei. Es gehe bei dem Projekt nicht darum, „öffentliches Konfliktmaterial“ zu produzieren, sondern vielmehr die Vergangenheit unter den Bürgern neuerlich zur Diskussion zu bringen.

Historische Schauplätze sichtbar machen

„KremsMachtGeschichte“ soll unter anderem anhand von Denkmälern, dem Gericht oder dem Gefängnis, in denen einst die NS-Gewalt exekutiert wurde, aber auch anhand von Schauplätzen bedeutsamer Ereginisse, die heute nicht mehr als solche erkennbar sind, Orte der Zerstörung, Verfolgung und Verbrechen, Verantwortung, der Solidarität und des Widerstandes sichtbar machen. „Sinn und Zweck ist es, Geschichte in kritischer und multiperspektivischer Art und Weise zu vermitteln. So gelingt die Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart und die Zusammenhänge mit politischer Bildung werden greifbar“, meint Kulturamtsleiter Gregor Kremser.

Ansprechen soll der Themenweg vor allem junge Menschen. Etwa „Schülerinnen und Schüler, die die Möglichkeit bekommen sollen, sich mit Fragen wie Diktatur, NS-Verbrechen, Widerstand, Flucht und Verfolgung in ihrer unmittelbaren Umgebung zu beschäftigen,“ erklärt die Bereichsleiterin für Kultur und Bildung der Stadt Krems, Doris Denk. Sie verwies bei der Zwischenpräsentation des Projekts auf die zentrale Rolle der ehemaligen Gauhauptstadt Krems in der NS-Zeit: „Hier wurde der Arierparagraph erstmals angewendet, der erste NS-Bürgermeister eingesetzt und Krems war auch Standort des größten Kriegsgefangenenlagers der Ostmark. Wir wollen nichts zudecken, weil sonst keine Weiterentwicklung möglich wäre.“

Das Vorhaben wurde aufgrund seiner Komplexität in mehrere Schrittte aufgesplittet. Die ersten beiden Teile kosteten insgesamt rund 50.000 Euro, das Förderprogramm LEADER übernahm 70 Prozent davon. Die inhaltliche Basis des Themenweges bilden eine Studie, eine Mindmap und ein Stadtplan, die ein Team rund um den Kremser Historiker Robert Streibel erstellten.