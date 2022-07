"KremSpirit": Universitätsklinikum gibt Studenten Raum

Werbung

Unter dem Titel „KremSpirit – Pflege in Bewegung“ wurde seitens der Pflegedirektion des Universitätsklinikums eine Posterausstellung zu den Abschlussarbeiten von Studentinnen und Studenten des Bachelorstudienganges Gesundheits- und Krankenpflege der IMC FH Krems organisiert.

Theorie und Praxis verbunden

Forschung und Lehre nehmen im Universitätsklinikum Krems einen hohen Stellenwert ein. Auf Initiative von Pflegedirektorin Annette Wachter wurde gemeinsam mit dem Institut für Pflegewissenschaft der IMC Fachhochschule Krems eine neue Form der Zusammenarbeit etabliert. Die ursprüngliche Idee, Theorie und Praxis in der Pflege noch stärker zu verbinden, wurde von den beiden engagierten Professorinnen Petra Schumacher und Katharina Heindl aufgenommen und in weiterer Folge in den Lehrplan integriert.

Die engagierten Professorinnen Petra Schumacher (links) und Katharina Heindl (rechts) mit Pflegedirektorin Annette Wachter. Foto: Universitätsklinikum Krems

Konkrete Beispiele flossen ein

Konkret galt es, aktuelle Fragestellungen aus dem Bereich der Pflege des Universitätsklinikum Krems heranzuziehen. Studentinnen der IMC FH Krems bearbeiteten diese anhand von systematischer Literaturrecherche. So wurden beispielsweise Bachelorarbeiten zum Entlassungsmanagement bei COPD-Patienten oder zur - in Niederösterreich einzigartigen! - elterlichen Begleitung von Kindern in den Operationsaal verfasst.

"Ein Gewinn für beide Seiten!"

„Die umfassende Beantwortung der praxisrelevanten Fragestellungen nach dem aktuellen Wissensstand ist ein Gewinn für beide Seiten", berichtet Wachter. "Die angehenden Pflegepersonen können ihr theoretisch erlerntes Wissen anhand von praktischen Fragestellungen vertiefen. Gleichzeitig profitieren unsere Mitarbeiter von den Erkenntnissen aus der Literatur, welche als Grundlage zur Verbesserung der Behandlungsqualität dienen.“ Die ständige Weiterentwicklung und die Anwendung evidenzbasierter Pflegepraxis seien essenziell.

Professionalität beeindruckte

Wachter: "Die hohe Professionalität und fachliche Expertise bei gleichzeitigem empathischen und menschlichen Umgang mit PatientInnen steht an erster Stelle.“ Insgesamt wurden am 21. Juli die Erkenntnisse aus 14 Abschlussarbeiten anhand von Postern präsentiert. Die gut besuchte Ausstellung förderte zudem den Wissenstransfer zwischen Studenten und Mitarbeitern aller Berufsgruppen des Universitätsklinikums Krems.

