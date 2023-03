Kremser Reaktionen zu Schwarz-Blau: „ÖVP hat Liebe zum Land verloren!“

Zum neuen blau-schwarzen Pakt im Land holte die Kremser NÖN Statements der verschiedenen Bezirksparteichefs ein.

SPÖ wollte keinen positiven Abschluss

„Es ist ja nicht so, dass erst dieses Arbeitsübereinkommen die FPÖ in die Regierung bringen würde“, stellt ÖVP-Bezirksobmann Josef Edlinger fest. Drei Landesräte stünden ihr ja auf jeden Fall zu. Auch in der Vergangenheit habe es je ein Übereinkommen mit der SPÖ und der FPÖ gegeben. Zu den Verhandlungen mit der SPÖ meint Edlinger: „Sie wurden von der SPÖ offenbar nicht mit dem Ziel eines positiven Abschlusses geführt.“ Im vorliegenden Ergebnis sieht der Landtagsabgeordnete „Kompromisse“, künftig werde es aber ein Mehr an Abstimmungen zwischen den Fraktionen geben müssen.

Wichtigstes Versprechen schon gebrochen

„Ich messe politische Akteure immer an ihren konkreten Taten“, meint SPÖ-Bezirksvorsitzender Christian Schuh zur neuen Konstellation. „Ich glaube allerdings nicht, dass die wahren Probleme der Niederösterreicher gelöst werden.“ Ändern werde sich in der Landespolitik „nicht sehr viel, weil weiterhin die Konservativen den Ton angeben“. Zukunftsweisende Ideen der SPÖ (Eindämmung der Teuerung, Ortskernbelebungen, …) hingegen würden nicht umgesetzt. Mehr Macht der FPÖ im Land kann Schuh nicht erkennen: „Das wichtigste Wahlmotiv – ,Mikl-Leitner muss weg!‘ – ist schon vor der Regierungsbildung über den Haufen geworfen worden.“ Aber das müsse die FPÖ mit ihrem Gewissen vereinbaren. „Ich könnte das nicht. Aber vielleicht bin ich zu ehrlich für die Politik.“

Freude über „klare freiheitliche Handschrift“

Ganz anders sieht sein blaues Pendant im Bezirk, FPÖ-Bezirksobmann David Glinserer (ehem. Falböck, Name nach Scheidung geändert, Anm.). „Die FPÖ wurde als Wahlgewinner mit entsprechenden Kompetenzen versehen“, freut er sich. „Das 36-seitige Arbeitsübereinkommen trägt eine klare freiheitliche Handschrift.“ Damit sei auch der Grundstein für eine klare Verbesserung für die Landsleute gegeben. Nicht „mehr Macht“ habe die FPÖ gewonnen, so Glinserer, sondern „Vertrauen unserer Wähler. Diesen stehen wir in der Pflicht.“

„Pakt katapultiert Land in Vergangenheit!“

Grob enttäuscht zeigt sich Grünen-Bezirkssprecher Markus Schwarz: „Nachdem die absolute Mehrheit der ÖVP gefallen ist, hatte ich die Hoffnung, dass NÖ wieder in eine Vorwärtsbewegung kommt. Aber der Pakt zwischen ÖVP und FPÖ katapultiert das Land in die Vergangenheit.“ Nun würden wieder Straßen statt Windräder gebaut, kritisiert Schwarz und findet harte Worte: „Wer mit Klimaleugnern, Wissenschaftsverweigerern und Hetzern einen Pakt eingeht, hat die Liebe zum Land verloren.“

„Künftig noch weniger Miteinander“

Hart fällt auch das Urteil des NEOS-Nationalratsabgeordneten Douglas Hoyos aus: „Die ÖVP schreckt vor nichts zurück und klammert sich mit Biegen und Brechen an die Macht.“ Dies sei auch ein Warnsignal für die weiteren Wahlen. „Es wird künftig noch weniger Miteinander, das Mikl-Leitner noch plakatiert hat, geben.“ Umso wichtiger werde die Arbeit der NEOS.

Ist neue Landesrätin für Bezirk Vorteil?

Auf die Frage, ob es ein Vorteil sei, dass die Region mit Susanne Rosenkranz eine weitere Vertreterin in der Landesregierung habe, ist Edlinger mit einer Antwort vorsichtig: Jeder politisch Verantwortliche, der mitarbeite, sei ein Vorteil. Schuh sieht die Präsenz der Politikerin außerhalb der Stadt Krems nicht gegeben, während Glinserer natürlich auf seine Kollegin setzt. Sie besitze Professionalität: „Und dass sie ihren Heimatbezirk im Herzen trägt, ist jedem klar, der sie kennt.“ Grünen-Chef Markus Schwarz meint kurz und bündig: „Ich wünsche ihr alles Gute für ihre neue Aufgabe.“ Keine positiven Erwartungen hat hingegen NEOS-Mann Hoyos: „Dass die FPÖ in einer Regierung ist, war noch nie für jemanden von Vorteil – außer für die FPÖ selbst.“

