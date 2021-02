Nach einigen Monaten der Ruhe hat das Fällen eines auf den ersten Blick „gesunden“ Baumes wieder für einen Aufschrei in den sozialen Medien gesorgt. SPÖ-Stadtrat Werner Stöberl verteidigt die Maßnahmen der Stadt: „Bäume zu erhalten ist unser oberstes Ziel!“

Stadtrat Werner Stöberl mit einer Seite des Baumkatasters: „Es wird garantiert kein Baum ohne Notwendigkeit umgeschnitten!“ MK

„Im Unterschied zu ,selbsternannten Experten‘ muss ich mich auf unsere Fachleute verlassen“, verteidigt er Maßnahmen zur Sicherheit der Verkehrsteilnehmer. „Das ist auch eine Haftungsfrage. Selbst wenn die Baumscheibe gesund aussieht, kann der Baum kaputt sein, etwa durch Pilzbefall im Wurzelstock.“ 150.000 Euro gebe die Stadt pro Jahr für Maßnahmen zur Sicherung des Baumbestandes aus, dazu kommen 30.000 bis 35.000 Euro für laufende Begutachtungen.

Im Baumkataster sind alle Bäume im Stadtgebiet katalogisiert und beurteilt. Wenn verdächtige Veränderungen entdeckt werden, kommt es zu Tests, etwa durch Anbohren, Ultraschalluntersuchungen oder den Zugtest, bei dem die Standfestigkeit geprüft wird.

Pflanzung im Frühjahr: 60 bis 70 neue Bäume

Bei der Behandlung der Bäume bediene man sich einer Fachfirma. Zuletzt waren bei Fällungen viermal vom Pilz befallene Bäume betroffen. Stöberl: „Die waren tot. Die wären im Frühling gar nicht mehr grün geworden.“ Im Frühjahr ist wieder die Pflanzung von 60 bis 70 Bäumen im innerstädtischen Bereich geplant. „Wir setzen wie zum Beispiel zuletzt nach den Arbeiten an der Ringstraße, Bäume mit rund 20 cm Stammdurchmesser, die schon widerstandsfähig sind.“

Im Zusammenhang mit der Kritik an der „Baumpolitik“ der Stadt verwehrt sich der Politiker. „Die gute Arbeit der Experten sollte nicht in Misskredit gebracht werden“, so Stöberl. „Aus Jux und Tollerei wird sicher kein Baum umgeschnitten!“