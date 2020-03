Schwere Vorwürfe erheben Steiner Bewohner wegen der Baumschlägerungen im Reisperbachtal. Das Naturparadies entlang des Baches sei auf Jahrzehnte hinaus vollkommen zerstört worden.

Bild der Zerstörung nach den Arbeiten

NÖN-Leser erinnern sich: Anfang 2019 war wegen des Eschensterbens Feuer am Dach - wir berichteten:

Eschensterben Lebensgefahr! Naturlehrpfad wird zu Sperrgebiet

Der für die städtischen Liegenschaften zuständige ÖVP-Stadtrat Martin Sedelmaier kündigte nicht nur ein Sanierungsprogramm im Bereich des Naherholungsgebietes an, er versprach auch eine Wiederaufforstung und die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes.

Nach den Arbeiten durch eine professionelle Holzbringungsfirma bietet sich ein Bild der Zerstörung. Breite Forstwege wurden neben dem Bach angelegt und in die Böschung gegraben.

Wo schwere Holzerntemaschinen ihre Spuren zogen, wachsen keine Blumen mehr. Die Beschattung für den Weg entlang des Bachs fehlt über weite Strecken. Da helfen auch die angeblich 300 Bäume, die die Stadt Krems medienwirksam mit Schulkindern pflanzte, nichts.

Nur eine Handvoll Bäume hat überlebt

„Von den angeblich 300 Bäumen habe ich nur 15 (!) gezählt“, stellt Gudrun Likar, Bewohnerin Steins und früher häufige Nutzerin des Naherholungsraumes, fest. Vermutlich seien sie dem heißen Sommer zum Opfer gefallen. Sie hätten eben auch nach der Pflanzung einer Pflege bedurft …

Kalchhauser Gudrun Likar – im Bild bei einem der wenigen Bäume, die nachgesetzt wurden – ist eine Kritikerin der großräumigen Zerstörungen im Reisperbachtal.

Was Likar und weitere Steiner massiv ärgert, ist aber das gebrochene Versprechen, den alten Zustand wiederherzustellen. „Obwohl die Arbeiten schon seit fast einem Jahr abgeschlossen sind, ist von Rückbauten nichts zu sehen. Aus dem schmalen Wanderweg ist eine Forststraße geworden.

In diesem Zusammenhang wurde auch von einem Forstmann der Vorwurf erhoben, dass die Stadt das Unternehmen für die Durchforstung mit dem geernteten Holz „bezahlte“. „Es ist klar, dass man da die Bäume möglichst billig herausholt, statt schonend Seilwinden oder Pferde einzusetzen.“

„Wir haben zweimal nachgesetzt“, bestreitet Stadtrat Martin Sedelmaier, dass nur 15 der seiner Aussage zufolge „über 600“ neuen Bäume überlebt hätten. „Und seitens des Verschönerungsvereins, der den Naturlehrpfad betreut, gab es sogar den Wunsch, auf den Rückbau zu verzichten, weil das zur Bewirtschaftung besser ist.“

Kalchhauser Stadtrat Martin Sedelmaier: „Die Zeit arbeiten lassen!“

Es sei möglich, noch weitere Bäume nachzusetzen, so Sedelmaier. Der als „Autobahn“ bezeichnete Forstweg sei ein Kompromiss gewesen. Der Politiker appelliert an die Steiner, dem Ganzen etwas Zeit zu geben. Klar, dass es momentan noch arg ausschaut, aber man muss die Zeit arbeiten lassen. In zwei, drei Jahren wird es wieder besser sein.“

Sedelmaier, der ankündigt, Gespräche mit den Kritikern aufnehmen zu wollen: „Wir werden auf jeden Fall die bestmögliche Lösung für das Reis per bach tal suchen.“