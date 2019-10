Den immer wieder geäußerten Forderungen – zuletzt in Dringlichkeitsanträgen der FPÖ und der KLS im Gemeinderat –, die Wohnbaugenossenschaft GEDESAG solle einer Prüfung durch stadteigene Kontrollorgane (Kontrollamt) unterzogen werden, tritt deren Vorstandssprecher Otmar Amon entgegen. Jeder Vorgang im Haus unterliege strenger Beobachtung.

„Wir haben vom Revisionsverband jedes Jahr acht Wochen drei Prüfer im Haus“, berichtet Amon. „Und weil wir gemeinnützig sind, prüft uns zusätzlich noch die Aufsichtsbehörde des Landes.“ Der Vorwurf, es gebe „zu wenig Kontrolle“, sei falsch. „Wir werden strenger geprüft als andere Konzerne!“

Ex-EVN-Gründe: „Das ist zu hundert Prozent sauber“

Zuletzt hatte es, wie berichtet (siehe hier und unten), eine heftige Debatte um den Grundankauf der ehemaligen EVN-Gründe in der Gaswerkgasse gegeben. Dort sollen 80 Wohnungen mit 134 Tiefgaragen-Parkplätzen entstehen.

Den Ankauf des Grundes um stolze 4,5 Millionen (in den 1990ern war das Areal nur 1,6 Mio. Euro wert, 2015 dann 3,125 Mio.) verteidigt Amon als sinnvoll. „Wir wollten schon 2015 kaufen, aber da wurden wir überboten.“ Weil die Verwendung des Platzes für gewerbliche Aktivitäten nicht erlaubt sei, hätten die Besitzer (eine GmbH um Alexander Buhl und eine Schubrig-Stiftung, Anm.) wieder verkauft. „Das ist zu hundert Prozent sauber“, wehrt sich Amon gegen den Vorwurf von „Vergolder-Spielen“ auf Kosten der künftigen Mieter.

„Es gibt schon jetzt reges Interesse an Wohnungen in diesem Projekt“, berichtet Amon. „Der Bedarf ist da, und ein Wohnbau in diesem Bereich ist auch im Sinne der Stadtentwicklung.“

Kritik übt der GEDESAG-Chef an der Entwicklung der Baugrundpreise in Krems, die überdurchschnittlich steigen. Bis zu 207 Euro pro m² haben private Wohnbauträger für frei finanzierte Projekte bezahlt. Die Gemeinnützigen hätten das Nachsehen. Amons Vorschlag: „Es bedarf einer Regulierung. So könnte es Umwidmungen in manchen Bereichen nur unter der Bedingung des Verkaufs des Grundes an die Stadt geben. Diese könnte sie dann zu einem vernünftigen Preis an die Wohnbauträger weiterreichen.