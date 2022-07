„Schandfleck“ am Hauptplatz? Zank um Krumauer Info-Terminal

Werbung

Ein neuer, multimedialer Info-Terminal am Krumauer Hauptplatz rief den Ehrenobmann der Kameradschaftsbund-Ortsgruppe (ÖKB) auf den Plan: Erwin Hofbauer sieht das Ambiente des Kriegerdenkmals durch die Installation stark beeinträchtigt.

In der Grünanlage am Hauptplatz befindet sich neben der Gedenktafel der Kriegsgefallenen auch noch ein Kaiser-Franz-Joseph-Denkmal und ein Figurenbildstock des Hl. Josefs. An der Rückseite steht ein überdachtes Info-Häuschen für Besucher, daneben die neue Info-Box.

Ortschef: „Standort provisorisch ausgewählt“

„Mich stört nicht nur, dass der Info-Terminal völlig unpassend innerhalb der Einfriedung des Kriegerdenkmals aufgestellt – sondern vor allem, dass nicht mit uns gesprochen wurde. Immerhin pflegt der ÖKB die Grünfläche und die Einfriedung seit mehreren Jahrzehnten ehrenamtlich“, so Hofbauer, der 24 Jahre Obmann der Ortsgruppe war und seit 2019 Ehrenobmann derselben ist.

Hofbauer betraute nunmehr die BH Krems und die Landeshauptfrau mit dem Sachverhalt und machte dabei auf den Denkmalschutz aufmerksam.

Bürgermeister Josef Graf bestätigte, dass das Kaiser-Franz-Joseph-Denkmal und der Figurenbildstock des hl. Josefs unter Denkmalschutz stehen – nicht aber das Kriegerdenkmal. Die Info-Box sei aus dem Grund neben dem Info-Häuschen aufgestellt worden, da dort ein Stromanschluss vorhanden ist und der Grund Eigentum der Marktgemeinde Krumau ist.

„Der Standort wurde von uns provisorisch ausgewählt, da angedacht ist, den Hauptplatz generell neu zu gestalten“, so Bürgermeister Josef Graf.

Aufgrund laufender Kanalbaumaßnahmen und der Erweiterung des Glasfasernetzes in den Katastralgemeinden, der Fertigstellung des Bauhofs und der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie könne das Projekt „Hauptplatz Krumau“ aber erst nach Abschluss dieser Projekte auf die Agenda gesetzt werden. Als kurzfristige Lösung ist angedacht, die Rückseite der Info-Box und der EVN-Stromkästen mit einer Hecke zu verdecken.

