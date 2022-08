Jung-Florianis sehr aktiv: Garant für Fortbestand der Wehren

Werbung

„Sicher zu Wasser und zu Land“ – getreu diesem Motto übten die Mitglieder der Feuerwehrjugend am vergangenen Wochenende am Stausee in Krumau und auf der Freilichtbühne im Gföhleramt.

Zu den Highlights des diesjährigen Feuerwehr-Ferienlagers zählte für die „Feuerkids“ die Ausfahrt mit dem Flachboot auf den Thurnberger Stausee. Die Betreuer bereiteten die Jugendlichen dabei für das nächste Abzeichen vor. Neben einem Abstecher aufs Minigolf-Gelände in Krumau durfte aber auch ein gemeinsames Lagerfeuer beim Wigwam auf der Freilichtbühne nicht fehlen.

Mitgliederzahl trotzte Corona-Pandemie

Die Mitgliederzahl der Feuerwehrjugend im Bezirk Krems brach zwar von 2019 auf 2020 von 350 auf 312 ein, hat sich mittlerweile aber wieder auf 339 stabilisiert. Die größten Jugendgruppen gibt es aktuell in Hadersdorf und Langenlois mit jeweils 23 Jung-Florianis. Im Abschnitt Gföhl sind 31 Jugendliche FF-Mitglied: Aus Eisengraben kommen drei, Gföhl stellt neun, Großmotten drei, Jaidhof fünf, Lichtenau sieben und Seeb vier Mitglieder.

Ein Großteil der Mitglieder der FF-Jugend wird auch in den aktiven Dienst überstellt. „Die Überstellung in den Aktivdienst ist für viele mit Sicherheit ein bedeutendes Ereignis, auf das hingefiebert wird“, so der stellvertretende Landesfeuerwehrkommandant Martin Boyer.

Für Martin Boyer hat FF-Jugend hohen Stellenwert. Foto: MK

Nichtsdestotrotz wird „im Alter von 15 oder 16 Jahren die durch den Mopedausweis neu gewonnene Freiheit gerne genutzt, wodurch das Interesse nicht mehr ungeteilt der Feuerwehr gilt“, so Boyer weiter. Umso mehr sind die Jugendbetreuer dann gefordert, „mit spannenden Übungen, Ausbildungen und Zusammenkünften weiterhin für das Feuerwehrwesen zu begeistern.“

Boyer unterstreicht die Wichtigkeit der Jugendarbeit bei der Feuerwehr: „Das gesamte Feuerwehrwesen kann sich glücklich schätzen, dass es viele ‚Visionäre‘ gab, schon vor Jahrzehnten eine Feuerwehrjugend zu gründen.“ Nicht nur im Bezirk Krems gibt es Wehren, bei welchen das gesamte Kommando aus der eigenen FF-Jugend stammt. „Die Feuerwehrjugend ist somit ein wichtiger Garant für den Fortbestand der Wehren!“

