Zweimal Gold bei der Vinaria! Das war jetzt beim Weingut der Brüder Leopold und Stefan Müller aus Krustetten der Tupfen auf dem „i“ nach einem überaus erfolgreichen Jahr 2018.

Die beiden Landessiege, die man mit dem Grünen Veltliner Ried Kremser Kogl Kremstal 2017 sowie dem Chardonnay Ried Fuchaberg Reserve 2017 erreichen konnte, waren auch für das mit vielen Preisen bedachte Weingut ein besonderer Triumph. Insgesamt 29 (!) Goldmedaillen wurden da fast zur „Begleitmusik“ degradiert, bestätigen aber den erfolgreichen Weg des Familienbetriebs, in dem rund 120 Hektar Rebfläche betreut werden. Wobei man besonderen Wert auf nachhaltige Bodenbewirtschaftung legt.

„Nachhaltig Austria“ bereits zum vierten Mal

„Die österreichische Zertifizierung ,Nachhaltig Austria‘ haben wir 2018 schon zum vierten Mal erreicht“, freut sich Leopold Müller, dass das Bemühen gewürdigt wird. „Für uns war immer klar, dass der Grundstein für ausgezeichnete Weine im Weingarten liegt und wir nur durch sinnvolle Bewirtschaftungsweisen unsere Landschaft nachhaltig pflegen können.“

Beim Falstaff erreichten die Krustettener, bei denen der Weinbau eine lange Tradition hat, den Grand-Prix-Sieg beim Grünen Veltliner. Großvater Leopold Müller begann 1936 mit 0,7 Hektar Rebfläche, mittlerweile wird der Betrieb bereits in dritter Generation geführt.

Eine weitere Auszeichnung des Jahres 2018 war die Bewertung des bereits mit Gold ausgezeichneten Rieslings Silberbichl 2017 mit 95 Decanter-Punkten.

Jetzt setzte der Winzerbetrieb mit zweimal Gold bei der Vinaria Trophy noch eins drauf. Große Freude machte erneut der Riesling Ried Further Silberbichl mit Gold in der Kategorie „Leicht & Fruchtig“. Eine Besonderheit war, dass sich Müller in der traditionell von den Burgenländern dominierten Süßwein-Kategorie durchsetzen konnte. Dort holte man Gold für den Neuburger „Therese“ (Trockenbeerenauslese) und landete ex aequo mit dem Weingut Haider und vor dem Angerhof Tschida (beide aus Illmitz) auf Platz 1.

„Dass wir immer wieder besondere Auszeichnungen erreichen können, ist kein Zufall und bestätigt unseren Weg, bei dem ausschließlich die Qualität im Mittelpunkt steht“, so Müller.