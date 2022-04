Krustetten: Waldbrand durch Blitz-Einsatz verhindert

Werbung

Der rasche Einsatz von Helfern dreier Feuerwehren konnte die Gefahr jedoch abwenden - obwohl der Waldbrandexperte Christof Unfried diesmal nicht persönlich dabei sein konnte.

Anrainer schlug Alarm

Daran, dass ein Waldbrand entstand, hat aber auch ein aufmerksamer Anrainer seinen Anteil. Er bemerkte verhinderte am Abend einen Waldbrand in Krustetten. Er bemerkte einen brennenden Holzstoß am Waldrand und alarmierte umgehend über Notruf die Feuerwehr. Die Helfer aus Krustetten bekamen rasch Unterstützung von den Nachbarwehren Höbenbach und Paudorf.

Rascher Einsatz erfolgreich

Mit einem Löschangriff mit mehreren Strahlrohren konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Ausbreitung auf das angrenzende Waldgebiet wurde damit erfolgreich verhindert. Das Brandgut wurde im erforderlichen Ausmaß zerteilt und gezielt abgelöscht. Im Anschluss kontrollierten die Florianis die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera auf vorhandene Glutnester.

53 Helfer standen im Einsatz

Nach rund einer Stunde konnte alle eingesetzten Kräfte wieder einrücken. Die drei Feuerwehren, mit sieben Fahrzeugen und 53 Mitgliedern, standen gemeinsam mit der Polizeiinspektion Mautern und dem Roten Kreuz Krems im Einsatz. Verletzte hatten die Sanitäter jedoch keine zu versorgen.

