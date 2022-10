Kürzere Saison am Kremser Eislaufplatz

Die Kremser Kunsteisbahn öffnet ihre Pforten heuer erst am 25. November, das hat die Stadt in einer Aussendung bekannt gegeben. Zugesperrt wird außerdem bereits am 12. Februar. Angesetzt war der reguläre Betrieb am Eislaufplatz in den vergangenen Jahren meistens zwischen Ende Oktober und Anfang März, wobei das Opening wegen zu warmer Temperaturen zuletzt meistens verschoben werden musste.

Kosten sinken um ein Drittel

Bürgermeister Reinhard Resch teilte in einem Statement mit: „Aus zwei Gründen war es notwendig, sehr rasch zu reagieren. Zum einen machen die exorbitant steigenden Kosten eine deutliche Reduktion des Energieverbrauchs notwendig, zum anderen lässt die prognostizierte Witterung erwarten, dass die Eisproduktion nur sehr schwer möglich sein wird.“ Die verkürzte Saison lasse den Energieverbrauch um mehr als ein Drittel sinken, könne aber die rasant steigenden Kosten nicht annähernd egalisieren. „Für die Zukunft wird es notwendig sein, durch gezielte bauliche Maßnahmen einen weniger witterungsabhängigen Eislaufbetrieb mit geringerem Energieverbrauch zu ermöglichen“, so Resch.

Verein wird Fundament entzogen

Alles andere als glücklich über die Nachricht aus dem Rathaus ist der Kremser Eislaufverein, der sich überrumpelt fühlt. „Diese Maßnahme trifft den Union Kremser Eislaufverein bis ins Mark! Als Sportverein, dessen Grundlage Eishockey und Eiskunstlauf darstellen, wird uns mit der verkürzten Saison der Sportstätte, die unerlässlich für die Ausübung des Vereinssports ist, quasi das Fundament der Vereinstätigkeit entzogen“, heißt es in einem offenen Brief des Vorstands an Stadtchef Resch. Der KEV hatte geplant, fünf Altersklassen an der NÖ Landesmeisterschaft teilnehmen zu lassen und erstmals seit 2019 wieder eine Kampfmannschaft zu stellen, alle Spieltermine seien bereits vereinbart gewesen. „Wir fürchten, dass es den Traditionsverein KEV durch einen nochmaligen ‚Saisonausfall‘ nächstes Jahr unter Umständen nicht mehr geben wird“, heißt es in dem Schreiben.

"Erst wenn der Hut brennt ..."

Die ÖVP, die nach der morgigen Gemeinderatssitzung mit Bernadette Laister wohl die Sportstadträtin in der kommenden Legislaturperiode stellen wird, teilt mit, nicht in die Entscheidungsfindung involviert gewesen zu sein und kritisiert via Stadtparteiobmann Martin Sedelmaier: „Es ist bedauerlich, dass Energiesparmaßnahmen erst gesetzt werden, wenn der Hut brennt. Hier hätte man im Sinne des Sports bereits vor Jahren in energieeffiziente Adaptierungen investieren können, ohne dass unsere Bürgerinnen und Bürger, speziell die Sportvereine, Familien, Kinder und Jugendlichen inklusive Schulen, jetzt als erste mit massiven Einschnitten konfrontiert werden.“ Und Laister ergänzt: „Bürgermeister Resch hat angekündigt, konstruktiv mit allen Fraktionen zusammenarbeiten zu wollen. Das setzt voraus, dass wir in Beratungen miteinbezogen und nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Ich hoffe, dass eine Einladung an den Verhandlungstisch folgt, damit wir eine bessere Lösung im Sinne des Kremser Sports finden."

"Verbesserungswünsche ignoriert"

Verärgert ist auch die FPÖ, die via Aussendung mitteilt: „Gerade einmal einen Monat im Amt, gibt uns Bürgermeister Resch einen Vorgeschmack, wie er seine Amtszeit anlegen wird. Vom Gespräch mit allen Fraktionen und allen Beteiligten verabschiedet sich der Bürgermeister sofort. Die bereits viele Jahre geforderten Verbesserungswünsche für den Eislaufplatz, wie zum Beispiel eine Modernisierung der technischen Anlage oder eine Überdachung wurden von der SPÖ Krems konsequent ignoriert. Dabei wäre durch diese Verbesserungen auch eine Energieersparnis zu erwirtschaften gewesen. Diese Nachlässigkeit der SPÖ-Stadtregierung müssen jetzt die Kremser Bürger ausbaden.“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.