Startschuss für Wachau Gourmetfestival

Wenn sich die Wachau in ein Blütenmeer aus zartrosa verwandelt, dann erwacht auch die Gastronomie im Weltkulturerbe aus ihrem Winterschlaf. Und das gleich mit einem echten Highlight. Spitzenköche und Top-Winzer aus dem In- und Ausland geben sich beim Wachau Gourmetfestival, dessen Startschuss am Donnerstagabend auf Schloss Dürnstein fiel, ein Stelldichein. Mehr als 30 hochkarätige Veranstaltungen finden bis 6. April in rund 20 Spitzenbetrieben entlang der Donau zwischen Krems und Maria Taferl statt.

Zur feierlichen Eröffnung durfte das Veranstalterteam rund um Erwin Goldfuss und Claudia Altrichter von der Agentur LWmedia bei bestem Wetter hochrangige Ehrengäste im Haus von Johannes Christian Thiery und Maria Katharina Thiery-Schroll begrüßen, allen voran den frisch wiedergewählten Landtagspräsidenten Karl Wilfing und Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll. Letzteren begrüßte Goldfuss in Anbetracht der jüngsten politischen Entwicklungen mit etwas Wehmut: „In diesen turbulenten Zeiten wissen wir, wie sehr du uns fehlst.“

Warme Willkommensworte und einen Blumenstrauß hatte Goldfuss auch für die frisch gebackene Landesrätin Susanne Rosenkranz parat, die künftig in ihrem Ressort auch den Naturschutz verantwortet. „Ich nehme an, du wirst dich da für die Wachau kräftig einsetzen.“ Seitens der Donau Niederösterreich Tourismus GmbH würdigte Geschäftsführer Bernhard Schröder das Wachau Gourmetfestival als „Bühne für die Welt“, für Wirtesprecher Mario Pulker von der Wirtschaftskammer könne sich das Festival „in ganz Österreich sehen lassen.“ Er berichtete von einer ausgezeichneten Buchungslage für die heurige Saison, die sogar über dem Rekordjahr 2019 liege. Insbesondere das gehobene Segment sei sehr stark nachgefragt.

Landtagspräsident Wilfing lobte in seiner Ansprache die Initiatoren des Gourmetfestivals: „Schön dass ihr euch Gedanken macht, wie ihr diese gottgegebene Region vermarktet. Die Welt schaut auf die Wachau und Krems.“ Nicht verkneifen konnte sich der ÖVP-Politiker eine Replik auf die von vielen Seiten kritisierte Zusammenarbeit mit der FPÖ. In Richtung Rosenkranz sagte Wilfing: „Wenn wir zwei mit einem guten Glas Wein zusammenstehen, dann wird es lange halten.“

Emotional wurde es, als Goldfuss Lisl Wagner-Bacher auf die Bühne bat. Die Grande Dame der österreichischen Haubenküche feiert heuer nicht nur ihren 70. Geburtstag, sondern auch noch ein anderes, ganz besonderes Jubiläum. Vor 40 Jahren wurde die Senior-Chefin des Landhaus Bacher in Mautern vom Gault&Millau zum „Koch des Jahres“ gekürt. Es war die erste derartige Auszeichnung, die der französische Restaurantführer in Österreich vergab. Dass die zur Premiere an eine Frau ging, machte Wagner-Bacher über die Landesgrenzen hinweg zum Star. In Würdigung ihrer Verdienste um die heimische Gastronomie zelebriert das Landhaus Bacher am 1. April einen Abend mit unverkennbaren Gerichten des Hauses aus den vergangenen 40 Jahren und den besten Tropfen, die der Weinkeller hergibt.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.