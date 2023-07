Region Krems: Konzerte, Kunst und Kino unter Sternen

Die großen Publikumsmagnete im Bezirk, wie die Operette Langenlois oder die Wachaufestspiele, übersieht man nicht so leicht. Doch Krems hat noch viel mehr zu bieten – eine Auswahl an Tipps.

glatt&verkehrt

Das Kremser Festival glatt&verkehrt präsentiert seine 27. Ausgabe vom 14. bis 30. Juli unter dem Titel „Das Lied bleibt“. „Überall auf der Welt geschieht es: Menschen, die ihre Stimme erheben, laufen Gefahr, inhaftiert oder vertrieben zu werden. Aber die Botschaft selbst lässt sich nicht einsperren. Im Englischen gibt es dazu ein Sprichwort: The Singer, not the Song“, erklärt Albert Hosp, Künstlerischer Leiter, den Titel der Veranstaltungsreihe. „Von einem anregenden Konzert beglückt und gleichzeitig von der Message aufgerüttelt heimzugehen: Solche Erlebnisse möchten wir ermöglichen.“

Mit diesem Anspruch begibt man sich auf dem Festival vor allem auf eine Reise Richtung Osten, etwa mit Ivo Papasov und dem rasanten „Bulgarian Wedding“-Sound, in die Slowakei mit Martin Geišberg oder mit El Khat nach Israel. Aber auch andere Regionen der Welt finden hier ihre Bühne, so etwa Bia Ferreira aus Brasilien oder die Jazz-Größe Nils Landgren aus Schweden und auch heimische Künstler, wie das Trio „Zur Wachauerin“ oder Uli Soyka. Ö1 wird das Festival wieder live von der Winzer Krems ausstrahlen.

Weitere Infos unter: www.glattundverkehrt.at

Das Kremser Festival Glatt&Verkehrt steht für spannende Musikideen aus allen Erdteilen ohne Stil-Grenzen. In malerischem Ambiente, wie dem Schloss zu Spitz, lässt sich erleben, was Musizieren auf der Basis von Traditionen heute bedeuten kann. Foto: Sascha Osaka

Open-Air-Kino am Campus

Vom 6. bis 23. Juli verwandelt sich die Wiese neben der historischen Tabakfabrik in Krems in ein atmosphärisches Freiluftkino. Hier kann man 16 Abende voller Sommerkomödien, Musikfilme, Klassiker und Previews unter dem Sternenhimmel genießen.

Hier besteht die Gelegenheit, verpasste Filmhits wie „Ticket ins Paradies“ oder „Griechenland“ nachzuholen und Kultfilme wie „Grease“ oder „Der weiße Hai“ nochmals zu erleben. Auch aktuelle Produktionen von Regiemeistern wie François Ozon und Wes Anderson stehen am Programm. Die Filmbar sorgt für das leibliche Wohl bei den Vorführungen.

Alle Programm-Details gibt es auf www.kinoimkesselhaus.at

Klangraum Krems

Von 29. Juni bis 1. Oktober 2023 wird im Klangraum Krems Minoritenkirche die eigens für den Kirchenraum adaptierte Installation „Verweben“ von Christina Kubisch gezeigt. In ihrer optisch wie akustisch eindrücklichen, ortsbezogenen Arbeit arrangiert die international renommierte Klangkünstlerin Kupferkabel so, dass sie in ihrer Gesamtheit wie überdimensionale Webstühle wirken. Die Besucher können sich zwischen den herunterhängenden Kabeln frei bewegen und hören mit speziellen Induktionskopfhörern die in den Leitungen zirkulierenden Klänge. Im Kapitelsaal der Minoritenkirche wird außerdem die Installation Schwarm/Essaim von Félix Blume einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt. 250 im ganzen Raum verteilte kleine Lautsprecher imaginieren dabei in beeindruckender Weise den Klang eines Bienenschwarms bei der Futtersuche.

Weitere Infos gibt es unter www.klangraum.at

museumkrems

Von 29. April bis 15. November ist im museumkrems die Ausstellung „offline_online. Arbeiten mit und ohne Papier“ zu sehen. Die Ausstellung zeigt einen repräsentativen Querschnitt durch die Sammlung an künstlerischen Druckgrafiken. Der Medienkünstler Thomas Wagensommerer setzt sich außerdem in einer eigenen Installation mit der Frage nach Originalität und Urheberschaft auseinander.

Im Sommer werden die digitalen Experimente von Wagensommerer nun aus dem Museum im Kremser Stadtraum weitergeführt. Künstlerisch bespielt werden 20 City Lights an öffentlichen Orten, wie etwa Bushaltestellen. Das Depot des museumkrems wird dabei mit Hilfe digitaler, fotografischer Methoden sichtbar und öffentlich zugänglich gemacht.