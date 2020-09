Irmie Vesselsky wird Kostproben aus ihren zwei englischsprachigen Alben geben, Wolfgang Kühn Mundartliches aus seinen vier Bänden vortragen und ab und zu werden die beiden auch aus ihren zwei gemeinsamen Alben („wauns amoi so aufaungt“ und „wia waun“) musizieren!

Und dazu kommt noch: Außergewöhnliches Ambiente (Arche Noah) plus Köstliche Kulinarik (Karl Schwillinsky) plus Wunderbarer Wein (Barbara Öhlzelt). Es ist quasi angerichtet!

Datum: Freitag, 18. September 2020

Beginn: 19 Uhr

Ort: Arche Noah / Schiltern bei Langenlois

Nähere Infos und Karten unter:

http://www.schwillinsky.com/wb/pages/kultur-in-kulturen-18.-20.-september.php

Veranstalter und Organisator Karl Schwillinsky hat an drei Wochenenden ein sehr schönes Kulturprogramm auf die Beine gestellt. Unter anderem sind am 20. September Daniel Glattauer und Die Strottern on stage sowie am 2. Oktober „Zur Wachauerin“.

Nähere Infos zum gesamten Programm und Karten unter:

www.schwillinsky.com

Mehr über VESSELSKY // KÜHN unter:

www.küve.com